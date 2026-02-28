خمس نقاط أساسية عن إيران

إيران بلد ذو مساحة شاسعة وطبيعة جغرافية قاسية تراوح بين الصحارى والغابات والجبال، إضافة الى تنوعه العرقي وغناه بالموارد الطبيعية.

في ما يأتي خمس نقاط أساسية بشأن البلاد التي تعتمد الحكم الإسلامي منذ انتصار الثورة بقيادة الإمام الخميني عام 1979:

– تنوّع عرقي –

يتجاوز عدد سكان إيران 85 مليون نسمة، ويقطن ثلاثة أرباعهم في المناطق الحضرية. يناهز عدد سكان العاصمة طهران عشرة ملايين، وهي الأكثر تعدادا بين المدن الكبرى، وأبرزها مشهد وأصفهان وشيراز.

يشكّل الفرس الغالبية، لكن إيران تضم أقليات عدة مثل الآذريين والعرب واللوّر والأكراد والبلوش والتركمان.

وانسحب التنوع العرقي على التنوع اللغوي، اذ تبقى الفارسية اللغة الرسمية ولغة التواصل الطاغية، إلا أن الأذرية واللورية والكردية والغيلكية والبلوشية والعربية تُستخدم في مناطق مختلفة من الجمهورية الإسلامية.

– غالبية شيعية –

يشكّل المسلمون الغالبية العظمى في إيران، ويعتنق أكثر من 90 في المئة من السكان المذهب الشيعي الإثني عشري، وهي بالتالي أكبر دولة ذات غالبية شيعية في العالم.

يشكل السنّة معظم ما تبقى من السكان المسلمين، وهم يتركزون إجمالا في المحافظات الحدودية، لا سيّما عند الأطراف الغربية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.

كما تضم أقليات دينية مثل المسيحيين واليهود والزرادشتيين. ويسمح لأتباع هذه الديانات بممارسة شعائرهم. كما تضم أعدادا من المنتمين للطائفة البهائية التي لا تحظى باعتراف رسمي.

– جمهورية إسلامية –

أطاحت الثورة في 1979 بالشاه محمد رضا بهلوي، آخر الحكام الملكيين لإيران، وأصبحت بعدها جمهورية إسلامية تعتمد مزيجا من حكم المؤسسات الذي يحظى بإشراف “الولّي الفقيه”، وهو المرشد الأعلى للجمهورية الذي يحمل رسميا “القائد الأعلى للثورة الإسلامية”.

المرشد الأعلى، وهو آية الله علي خامنئي الذي خلف الإمام الخميني بعد وفاته في 1989، هو القائد العام للقوات المسلحة، وصاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا، والمشرف على السلطة القضائية وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية والهيئات العسكرية الرئيسية في الجيش والحرس الثوري.

يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام لولاية مدتها أربع سنوات، ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، والإدارة اليومية لشؤون الدولة.

يتولى مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة مؤلفة من رجال دين وفقهاء قانونيين يعيّن المرشد نصف أعضائها، الموافقة على المرشحين للرئاسة، ومراجعة القوانين التي يقرها البرلمان للتأكد من أنها غير مخالفة للدستور.

– النفط والغاز –

تعد إيران من القوى الكبرى في مجال الطاقة، اذ تمتلك بعضا من أكبر احتياطات الهيدروكربونات في العالم.

فهي تملك نحو 10 في المئة من الاحتياطات النفطية المثبتة، ونحو 15 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي.

يُعد قطاع النفط والغاز الركيزة الأساسية للاقتصاد، إذ يساهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يصل إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن نصيب أكبر بكثير من عائدات الصادرات وإيرادات الدولة. تشكل صادرات الطاقة عنصرا محوريا في اقتصاد البلاد المنضوية في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك).

لكنها تمتلك كذلك صناعات متنوعة تشمل البتروكيماويات والصلب والإسمنت وصناعة السيارات والتعدين والزراعة وتصنيع الأغذية. ويمثل قطاع الخدمات حصة متزايدة من الناتج المحلي.

لكن العقوبات وتقلبات العملة والاختلالات الهيكلية أعاقت النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة.

– موقع استراتيجي –

تحتل إيران موقعا استراتيجيا يربط الشرق الأوسط بآسيا الوسطى وجنوب آسيا. وهي ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث المساحة بعد السعودية، وتشترك في حدود برية مع أفغانستان وأرمينيا وأذربيجان والعراق وباكستان وتركيا وتركمانستان.

تطل على مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ممر رئيسي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يمنحها دورا محوريا في ضمان أمن الطاقة العالمية. كما تطل على بحر قزوين، على غرار روسيا وعدد من دول آسيا الوسطى.

وتُعد منطقة قزوين مهمة لصيد الأسماك وطرق التجارة وموارد الطاقة البحرية.

وجعل الموقع الجغرافي من إيران تاريخيا نقطة التقاء طرق التجارة والإمبراطوريات. لكن في السنوات الأخيرة، تجنبت دول كثيرة الطرق التجارية التي تمر عبر إيران بسبب العقوبات الدولية.

