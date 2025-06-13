دبلوماسيون: اجتماع استثنائي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بشأن إيران

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فيينا (رويترز) – قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة القصف الإسرائيلي على إيران، وذلك بعد أن طلبت دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المجلس عقده خلال الدورة ربع السنوية الاعتيادية للمجلس يوم الجمعة.

ووفقا للقواعد، يحق لأي دولة في المجلس الدعوة لعقد اجتماع.

وقال دبلوماسيون إن إيران، غير العضو في المجلس، طلبت عقد اجتماع، وأيدت الدول الأعضاء في المجلس، روسيا والصين وفنزويلا، دعوتها.

وقدم الدبلوماسيون روايات متباينة عن العضو الذي قدم الطلب أولا.

وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع المغلق يوم الجمعة قبل أي إعلان عن الاجتماع الاستثنائي إنه سيبدأ في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.

وذكرت الوكالة في وقت سابق من يوم الجمعة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت موقع نطنز النووي الإيراني الذي يضم محطة تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم وأخرى تجريبية أصغر حجما فوق الأرض.

وقال مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، إنه لا مؤشرات على أي مساع لاتخاذ أي قرار أو إجراء يوم الاثنين.