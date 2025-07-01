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دبي القابضة تبرم اتفاقية استراتيجية لتطوير مشاريع في نخلة جبل علي وحي دبي للتصميم

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أعلنت الثلاثاء “دبي القابضة” و”سيليكت غروب”، بالتعاون مع شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، عن اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تطوير مشاريع استثنائية في نخلة جبل علي وحيّ دبي للتصميم، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتشكّل الاتفاقية أول صفقة استراتيجية لبيع أرضٍ تبرمها دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية المتنوّعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، مع مطور عقاري مستقل في نخلة جبل علي. وتدعم رؤية موحدة للطرفين لتطوير مجتمعات حيوية ترتقي بمكانة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي.

وأضاف بيان المكتب أن “سيليكت غروب”، المجموعة الرائدة المتعددة التخصصات في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، ستطوّر وتنجز مشروعين ضخمين سيُحدثان نقلة نوعية في المشهد العمراني لدبي. ستُنشئ المجموعة في نخلة جبل علي وحدات سكنية وفندقية راقية، أما في حي دبي للتصميم فستطور مجتمعا حيويا متعدد الاستخدامات، يمزج بسلاسة بين الثقافة والابتكار والحياة الحضرية المعاصرة.

م ل/دص

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