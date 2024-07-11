دمار يفوق الوصف في حي الشجاعية في غزة

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تؤكد صابرين أبو عصر أن حي الشجاعية “مدمّر” بعد هجوم للجيش الإسرائيلي انتهى الأربعاء مخلّفا دمارا هائلا يهيم وسطه السكان العائدون وسط الركام والغبار.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس بعض سكان الشجاعية يمشون وسط الركام والدمار الهائل.

وعاد السكان غداة إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء عملياته في حيّ الشجاعية في شرق المدينة بعد قتال عنيف خلال الأسبوعين الماضيين.

بدت المباني القليلة التي لا تزال قائمة مدمرة وبدون واجهات، بينما تحولت المباني الأخرى إلى أكوام من الركام.

وأتى السكان لتفقد الأضرار مشيا على الأقدام ويحملون ما تبقى من أمتعتهم القليلة، بينما جاء آخرون على متن عربة يجرها حمار.

وجاءت صابرين أبو عصر من سكان مدينة غزة سيرا على الأقدام، وهي تحمل علبة طعام تحت ذراعها، وتقول إن “حي الشجاعية تدمر. والله أننا مدمرون”.

وأضافت بيأس “يجب أن يشعر بنا أحد. يجب أن يشعر أحدهم بأهل غزة”.

ومساء الأربعاء قال الجيش الإسرائيلي إنه أنهى “عملياته” في حي الشجاعية بعد قتال بدأ في 27 من حزيران/يونيو،

وبحسب الجيش فإن عملياته في الشجاعية أفضت إلى تدمير “ثمانية أنفاق” و”القضاء على العشرات من الإرهابيين وتدمير مجمّعات قتالية ومبان مفخّخة”.

واضطر عشرات آلاف السكان للفرار من المعارك في الشجاعية والتي امتدت إلى كل أنحاء مدينة غزة.

وكانت إسرائيل أعلنت في بداية كانون الثاني/يناير أنها فكّكت “البنية العسكريّة” لحركة حماس في شمال قطاع غزة الذي شهد قتالًا عنيفًا في الأشهر الأولى من الحرب.

وأشارت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس إلى وقوع “عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء” في قطاع غزة خلال الساعات الماضية والعثور على ستة قتلى في الشجاعية.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه وفقا لتقديراتهم، ما يصل إلى 350 ألف شخص لا يزالون داخل مدينة غزة.

– “لا يمكن استيعابه”-

ترك الجيش الإسرائيلي خلفه مركبة مدرعة مدمرة وسط الركام. وانشغل عدد من الفلسطينيين بتفكيكها وأخذ الخردة منها ولم يبق فيها سقف أو باب.

ووقف محمد النيري بجانبها وقد غطى الغبار ملابسه، وهو يشعر بالصدمة مما يراه.

وقال “عدنا إلى حي الشجاعية ووجدنا دمارا هائلا. دمار لا يمكن لأحد استيعابه. دمار لا يوصف. لا يوجد أي بيت إلا ودمر”.

وتحدّث الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل عن “تدمير هائل للبنية التحية والمربعات السكنية في حي الشجاعية” الذي تحوّل إلى “مدينة أشباح”، مناشداً “المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان التحرّك”.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس أن الدمار لحق “بأكثر من 300 وحدة سكنية واكثر من مئة محل تجاري” في حي الشجاعية.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن 1195 قتيلاً معظمهم مدنيّون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل بحرب مدمّرة في قطاع غزّة تسبّبت بمقتل 38345 شخصًا على الأقلّ غالبيتهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

وتتواصل المعارك في أجزاء عدة من مدينة غزة الخميس، وكان الجيش الإسرائيلي ألقى الأربعاء آلاف المناشير باللغة العربية على مدينة غزة تحدّد للسكان “طرقا آمنة” للخروج من المدينة نحو الجنوب. وحذّر الجيش من أنّ “مدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة”.

بور-شا/شي/غد