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دول الخليج في حالة تأهب بعد قصف أمريكا مواقع نووية إيرانية

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من منة علاء الدين وبيشا ماجد ومها الدهان

القاهرة (رويترز) – أصبحت دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية متعددة في حالة تأهب قصوى يوم الأحد، فيما دعا قادتها جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد أن زاد القصف الأمريكي لإيران من احتمالات اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية “محت” المواقع النووية الإيرانية الرئيسية بقنابل ضخمة خارقة للتحصينات في الساعات الأولى من صباح الأحد في المنطقة، محذرا طهران من أنها ستواجه المزيد من الهجمات المدمرة إذا لم تقبل بالسلام.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن قادة دول الخليج، بمن فيهم رئيس الإمارات وأمير قطر وولي عهد السعودية، الذين استضافوا ترامب الشهر الماضي في جولته بالمنطقة، ناقشوا يوم الأحد في اتصالات هاتفية التداعيات الخطيرة للتصعيد على الأمن الدولي والإقليمي.

وأفاد مصدران مطلعان لرويترز يوم الأحد بأن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، في حالة تأهب أمني قصوى بعد الضربات الأمريكية، بينما حثت البحرين قائدي السيارات على تجنب الطرق الرئيسية، وأقامت الكويت ملاجئ في مجمع وزاري.

وأفادت تقارير بموافقة البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز العالمية، لكن قناة (برس تي.في) الإيرانية ذكرت أن قرار إغلاق المضيق مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

وقال النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري لنادي الصحفيين الشباب يوم الأحد إن إغلاق المضيق مطروح “وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر”.

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