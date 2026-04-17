دول الخليج والأردن تحض الاتحاد الدولي للاتصالات على التنديد بالهجمات الإيرانية على منشآتها

دعت دول الخليج العربية والأردن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة إلى التنديد بالهجمات الإيرانية على بناها التحتية، وذلك في رسالة إلكترونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

خلال الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت اثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، قصفت طهران حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة مستهدفة خصوصا منشآت الاتصالات.

وفي ظلّ الهجمات التي طالت البنى التحتية، وجّهت الدول الست في مجلس التعاون الخليج، اضافة الى الأردن، رسالة إلى أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات، مطالبة بتدابير ترمي إلى حماية منشآتها.

واشارت الرسالة المؤرّخة بتاريخ 15 نيسان/أبريل الى “الهجمات غير المشروعة والمستفزّة التي شنّتها جمهورية إيران الإسلامية بواسطة صواريخ ومسيّرات، استهدفت عمدا مدنيين ومنشآت مدنية في مناطق فيها كثافة سكانية”، لا سيّما شبكات المعلومات والاتصالات.

ودعي الاتحاد إلى النظر في مشروع قرار للتنديد بهذه الهجمات المتعمّدة التي طالت البحرين والكويت وقطر والإمارات والأردن خلال دورته السنوية التي تعقد أواخر الشهر.

ويتضمّن مشروع القرار استنكارا للأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية الخاصة بمدّ الكابلات البحرية من اليابسة، مع دعوة الاتحاد إلى “معاينة” الأضرار و”الإبلاغ عن تداعياتها العالمية”.

كما دعيت الإدارة إلى تقييم تداعيات الهجمات على البرامج ذات الصلة وتوفير دعم فعّال للبلدان المعنية.

وأكّد ناطق باسم الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة ومقرّه جنيف لوكالة فرانس برس تسلم الطلب ونيّة المنظمة طرحه خلال الاجتماع المقبل لمجلسها الذي يعقد بين 28 نيسان/أبريل و8 أيار/مايو.

