دول خليجية تدرس شراء مُسيرات اعتراضية أوكرانية منخفضة التكلفة

reuters_tickers

4دقائق

من تيم كيلي وماكي شيراكي

طوكيو 8 أبريل نيسان (رويترز) – تبحث دول خليجية من بينها السعودية والإمارات استخدام طائرة مسيرة اعتراضية بتصميم أوكراني لا تتجاوز تكلفتها 2500 دولار، كخيار أقل تكلفة للتصدي لهجمات إيرانية تستنزف مخزونات الصواريخ أمريكية الصنع، وذلك بحسب شركة يابانية تسوّق هذه التكنولوجيا في الخارج تحدثت إلى رويترز.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أطلقت طهران موجات من الطائرات المسيرة الرخيصة التي تنتجها بكميات كبيرة، بما في ذلك طائرات “شاهد” المشابهة لتلك التي تستخدمها روسيا في حربها على أوكرانيا.

واعتمدت دول الخليج والقوات الأمريكية إلى حد كبير على صواريخ اعتراضية باهظة الثمن لإسقاط هذه المُسيرات، مما يسلط الضوء على تحول أوسع في القتال الجوي يمكن فيه لأنظمة أرخص تُنشر بأعداد كبيرة أن تستنزف تدريجيا مخزون صواريخ الدفاع الجوي المتقدمة.

وقال تورو توكوشيجي الرئيس التنفيذي لشركة (تيرا درون) التي تتولى تسويق هذه التكنولوجيا في الخارج “بدأ الجميع في إجراء الحسابات. الأمر ببساطة لم يعد مجديا من الناحية الاقتصادية، وبدأ الناس يدركون ذلك أخيرا”. وأضاف أن هناك زيادة ملحوظة في الاستفسارات من الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب.

ويبلغ سعر كل طائرة مسيرة اعتراضية تبيعها شركة تيرا درون 400 ألف ين (2526 دولارا). وفي المقابل، قد تبلغ تكلفة كل صاروخ اعتراضي من طراز (باتريوت) يُطلق من الأرض حوالي أربعة ملايين دولار، في حين تقدر تكلفة طائرة شاهد المسيرة بما لا يزيد على 20 ألف دولار.

وفي الأسبوع الأول من الصراع في الشرق الأوسط، أطلقت إيران أكثر من 1000 طائرة مسيرة، ويُقدر أن بإمكانها إنتاج حوالي 10 آلاف طائرة شهريا.

ولم ترد سفارتا السعودية ولا الإمارات في طوكيو بعد على طلبات للتعليق.

وأعلنت شركة تيرا درون، المعروفة بطائراتها المسيرة التجارية، دخولها مجال المبيعات العسكرية الشهر الماضي من خلال شراكة مع شركة (أميزينج درونز) الأوكرانية الناشئة. وصممت الشركة الطائرة (تيرا إيه1) المسيرة الاعتراضية للتصدي لهجمات طائرات “شاهد” المسيرة التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وبموجب الاتفاقية، ستسوّق الشركة اليابانية الطائرة الاعتراضية في الخارج مع تقديم الاستثمار والخبرات الفنية في مجال التصنيع.

وقال توكوشيجي إن الطائرة (تيرا إيه1) لم تُختبر بعد في الميدان، ومن المتوقع تسليمها إلى الجيش الأوكراني في الأشهر المقبلة لإجراء تجارب عليها.

وأضاف أن تيرا درون تزود بالفعل شركة أرامكو النفطية السعودية بطائرات مسيرة لعمليات المسح والتفتيش، ويمكن للشركة الاستفادة من وجودها في المملكة للمساعدة في إنشاء خط إنتاج للطائرات المسيرة الاعتراضية في الشرق الأوسط.

(الدولار = 158.3200 ين)

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)