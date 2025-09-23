دول غربية تعرض المساعدة في علاج مرضى من غزة في الضفة الغربية

من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – دعت أكثر من 20 دولة غربية إسرائيل إلى معاودة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية المحتلة، وعرضت تقديم المساعدات المالية والأطقم الطبية والمعدات لعلاج مرضى من غزة في الضفة.

وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته كندا يوم الاثنين “نناشد إسرائيل بشدة معاودة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة في الأراضي الفلسطينية”.

والنمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وبولندا من بين الدول الموقعة على البيان وعددها ‭‭2‬‬‭‭4‬‬ دولة. والولايات المتحدة ليست من الموقعين على البيان.

وأضاف البيان “نحث إسرائيل أيضا على رفع القيود المفروضة على تسليم الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة”.

ولم تصدر إسرائيل أي رد فعل حتى الآن. ورفضت إسرائيل مثل هذه المطالب في السابق للسماح لسكان غزة بتلقي الرعاية الطبية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكان أحدثها خلال اجتماع هذا الشهر بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره الدنمركي، إذ أشار ساعر إلى “مخاوف أمنية” لتبرير الرفض.

وسمحت إسرائيل بإجلاء عدد من المرضى من غزة لتلقي العلاج في دول عربية وأوروبية، إلا أن الفلسطينيين يؤكدون أن هذه الخطوة لا تعد بديلا كافيا عن الوصول إلى المستشفيات في الأراضي الفلسطينية الأخرى.

وأفادت وكالات إغاثة في أواخر أغسطس آب بأن القليل فقط من المساعدات الضرورية، ومنها الأدوية، يصل إلى سكان غزة منذ أن رفعت إسرائيل الحصار المفروض على المساعدات في مايو أيار. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في ذلك الشهر أن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار. وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل غزة، وتقول إنها تسمح بدخول ما يكفي من المساعدات الغذائية والإمدادات إلى القطاع.

وأثارت صور الفلسطينيين الجوعى، بمن فيهم الأطفال، غضبا عالميا إزاء حملة إسرائيل على غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 وشردت سكان غزة بالكامل وتسببت في أزمة مجاعة. ويقول العديد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين، بالإضافة إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إن هذه الحملة تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وتصف إسرائيل أفعالها بالدفاع عن النفس بعد هجوم قاده مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وأيد بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، وأبرزهم بريطانيا وفرنسا، قيام دولة فلسطينية في الأمم المتحدة كسبيل لتحقيق حل الدولتين، على الرغم من رفض واشنطن.

(شارك في التغطية ألكسندر كورونيل من تل أبيب – إعداد علي خفاجي وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)