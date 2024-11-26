سويسرا: أغلبية الناخبين تدعم مشروع ساويرس لتطوير فندق ومارينا في أوري

رجل الأعمال المصري سميح ساويرس ووراءه صورة للمجمع الفندقي المخطط له مع المارينا في قرية إيزلتن، كانتون أوري، وسط سويسرا. Keystone-SDA

رفض الناخبون والناخبات في كانتون أوري، وسط سويسرا، مبادرة حزب الخضر التي تهدف إلى تنظيم تطوير موقع البحيرة في منطقة "إيزلتن" لصالح حماية الطبيعة والاستخدام المستدام. وتم رفض الاقتراح بنسبة 66.42% من الأصوات، مع نسبة مشاركة بلغت 52.8%.

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وكان حزب الخضر اقترح مشاريع بديلة لمشروع تطوير مجمع فندقي ومارينا، يخطط رجل الأعمال المصري سميح ساويرس لتنفيذها. واقترح الحزب تشييد قرية صغيرة للعطلات، أو نُزُل شبابي، أو مخيم، إلا أن هذه المقترحات لم تحظَ بتأييد أصوات كافية.

خطط تنموية مُقلصة

يخطط المستثمر المصري سميح ساويرس، المعروف بتحويله قرية “أندرمات” الجبلية السويسرية إلى منتجع فاخر للرياضات الشتوية، لبناء فندق يضم 50 غرفة في منطقة “إيزلتن”، و30 شقة فندقية (من فئة ثلاث إلى أربع نجوم)، و70 شقة للإيجار، وسبعة بيوت صغيرة (بنغالو)، ومارينا صغيرة. وتم تقليص الخطط الأصلية قبل عرضها للتصويت.

مخاوف اقتصادية وسياسية

عارضت حكومة الكانتون وبرلمانه مبادرة حزب الخضر، باعتبارها تتجاهل المصالح الاقتصادية والسياحية والسياسات الإقليمية. كما انتقدت المبادرة لأنها اقترحت تنظيم المنطقة على مستوى الكانتون، بدلاً من ترك القرار للمجتمعات المحلية في قريتي “سيدورف” و”إيسنتال”، وهو ما اعتبرته الحكومة تعدياً غير مسبوق على الاستقلالية المحلية.

وفي مقابلة مع صحيفة “نويه تسورخير تسايتونغ” (NZZ)، أشار ساويرس إلى أنه لو تم تمرير المبادرة، لكان قد نظر في شراء الأرض لاستخدامها الخاص بدلاً من تطويرها للاستخدام العام.

استئناف قيد النظر

خلال الحملة، قدمت لجنة المبادرة استئنافاً ضد كتيب التصويت الذي أصدره الكانتون، مدعية أن الشروحات الواردة فيه كانت متحيزة. أما الحكومة المحلية، فقد رفضت هذه الادعاءات وأحالت الاستئناف إلى المحكمة الفدرالية السويسرية لمراجعته.