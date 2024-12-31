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رئيسا الإمارات وتركيا يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، في عدد من المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية المحل الاهتمام المشترك وفي مقدمها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ الزعيمين أكد في هذا السياق “أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام في المنطقة وكل ما يحقق الأمن والاستقرار لشعوبها”.

كما أشارت إلى أنهما بحثا في “العلاقات الثنائية، ومسارات التعاون، والعمل المشترك في جميع المجالات التي تدعم مصالح البلدين، وتعزز رؤيتهما نحو التنمية والازدهار لشعبيهما”.

هت/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية