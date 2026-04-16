رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب بهدنة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان

بروكسل 16 أبريل نيسان (رويترز) – رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس بوقف إطلاق النار عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدت مجددا أن أوروبا ستواصل المطالبة باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وكتبت فون دير لاين في بيان “أرحب بوقف إطلاق النار المعلن لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي توسط فيه الرئيس ترامب. إنه لأمر يبعث على الارتياح، إذ أن هذا الصراع حصد بالفعل أرواحا كثيرة للغاية”.

وأضافت “ستواصل أوروبا المطالبة بالاحترام الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. وسنواصل دعم الشعب اللبناني من خلال تقديم مساعدات إنسانية كبيرة”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

