رئيس الإكوادر يلتقي بفانس في واشنطن وسط خلاف مع الرئيس الكولومبي

التقى رئيس الإكوادور دانيال نوبوا بنائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في واشنطن الأربعاء، بعد أسابيع من فرضه رسوما جمركية على جارته كولومبيا بسبب خلافات حدودية.

وكان الرئيس الإكوادوري اليميني قد انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لتقاعسه عن مكافحة تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني على حدودهما المشتركة.

وذكر مكتب نوبوا في بيان أن زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة تهدف إلى “تعزيز العلاقات الثنائية، ومكافحة تهريب المخدرات”، ومناقشة فرص النمو في الإكوادور.

ومن المقرر أن يلقي نوبوا، الحليف القوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كلمة أمام المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية، ويلتقي بمشرعين أميركيين الخميس.

وكان بيترو، اليساري، قد ألقى كلمة أمام المجلس قبل ثلاثة أشهر خلال زيارة رسمية إلى واشنطن.

والشهر الماضي فرضت الإكوادور رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع الكولومبية، ما دفع بوغوتا إلى الرد بفرض رسوم جمركية مماثلة. واستدعى قادة الجانبين مبعوثيهم.

ومنذ توليه السلطة عام 2023، انتهج نوبوا سياسات متشددة ضد الجريمة المنظمة، شملت توسيع العمليات العسكرية وإصدار أوامر بقصف مناطق على حدود الإكوادور مع كولومبيا.

ويمر نحو 70 بالمئة من الكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو، أكبر منتجي هذه المادة في العالم، عبر الإكوادور ليتم تصديره من خلال موانئها الواقعة على المحيط الهادئ.

