رئيس الوزراء الأرميني يستعد لزيارة ثنائية إلى تركيا للقاء أردوغان

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إسطنبول/تفليسي (رويترز) – قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إنه سيزور تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة، في زيارة نادرة تأمل أرمينيا أن تعيد العلاقات المتوترة بين البلدين وتفتح الحدود البرية المشتركة بعد عقود من العداء.

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين الجارتين وسط إرث من العداء التاريخي الكبير النابع من القتل الجماعي للأرمن على يد القوات العثمانية في الحرب العالمية الأولى، والذي تعتبره أرمينيا والعديد من الدول الأخرى إبادة جماعية.

وانحازت تركيا أيضا إلى أذربيجان الحليفة في نزاعها طويل الأمد مع أرمينيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية (أرمن برس) عن باشينيان تأكيده يوم الأربعاء للزيارة.

وقال رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان يوم الثلاثاء إن الزيارة ستكون “تاريخية”، وتهدف جزئيا إلى القضاء على خطر اندلاع مواجهات جديدة مع أذربيجان.

وقال دبلوماسي أرميني كبير إن الجانبين سيناقشان عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، ويمكن أن يناقشا أيضا النزاع الإسرائيلي الإيراني وإجلاء المواطنين الأجانب من إيران المجاورة للبلدين.

وكانت أنقرة أغلقت حدودها مع أرمينيا في 1993 دعما لأذربيجان في النزاع حول ناجورنو قرة باغ، وهي منطقة أذربيجانية كانت في ذلك الوقت ذات أغلبية سكانية أرمينية.

وقالت تركيا إنها تريد إعادة فتح الحدود الشرقية، ولكن فقط إذا وقّعت أرمينيا معاهدة سلام مع أذربيجان التي تربطها بتركيا علاقات ثقافية ولغوية.

وقال مكتب أردوغان إن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيزور نظيره التركي في أنقرة قبل يوم من زيارة باشينيان.