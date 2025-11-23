The Swiss voice in the world since 1935
رئيس الوزراء الكندي والمستشار الألماني بحثا الوضع في غزة على هامش قمة العشرين

(رويترز) – ذكرت كندا وألمانيا في بيان مشترك يوم الأحد أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس عقدا مباحثات شملت الحرب في أوكرانيا والوضع في غزة، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.

وأضاف البيان أن كارني وميرتس أكدا مجددا على دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، واتفقا أيضا على أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

