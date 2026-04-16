رئيس تشيلي الجديد يعلن مشروع إصلاح اقتصادي لـ”كسر الركود” السابق

afp_tickers

2دقائق

أعلن الرئيس التشيلي اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست الأربعاء عن مشروع إصلاح اقتصادي يتضمن أكثر من 40 إجراءً، من بينها خفض الضريبة على الشركات، مؤكّدا رغبته في “كسر الركود” السابق.

وقال كاست في أول خطاب متلفز له منذ توليه منصبه في 11 آذار/مارس “في الأيام المقبلة، سنعرض على الكونغرس مشروع قانون إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وبحسب الحكومة، يهدف هذا المشروع الذي يفترض أن يُحال على البرلمان في الأيام المقبلة إلى إنعاش الاقتصاد، في حين ترى فيه المعارضة خطة تصب في مصلحة “الأغنياء”.

وأضاف كاست “لسنا هنا لنكرر الدورة السابقة، بل لنكسرها. سنكسر حال الركود”.

وأوضحت الحكومة أن خطة الإنعاش الاقتصادي التي كانت أحد أبرز وعود كاست في حملته الانتخابية، تعتمد خصوصا على خفض تدريجي للضريبة على الشركات من 27 في المئة إلى 23 في المئة، وهو إجراء تعرّض لانتقادات شديدة من المعارضة اليسارية.

وينص المشروع أيضا على إعادة بناء أكثر من ألف منزل أتت عليها حرائق الغابات، إضافة إلى تخفيف بعض الإجراءات الضريبية، كالخفض الموقت لضريبة القيمة المضافة على المساكن الجديدة وعلى إعادة رؤوس الأموال إلى البلاد.

وتُشدِّد الحكومة على أن هذا الإصلاح ضروري بسبب مشاكل المالية العامة الموروثة عن إدارة الرئيس اليساري غابرييل بوريك، وفي مقدمها العجز البالغ 3,6 في المئة والدَين العام الذي تتجاوز نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 40 في المئة.

وتطمح الحكومة من خلال هذه الحزمة من الإجراءات إلى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2,5 في المئة عام 2025 إلى 4 في المئة بحلول نهاية الولاية سنة 2030.

با-أكسل/ب ح/جك