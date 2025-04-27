رئيس حكومة الصومال يعين وزيرا جديدا للدفاع

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مقديشو (رويترز) – أجرى رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري تعديلا وزاريا محدودا يوم الأحد شمل تعيين وزير جديد للدفاع في إطار مساعي حكومته للقضاء على تمرد إسلامي.

لم يُفصح بري عن سبب التعديل الوزاري، الذي أعلنه المتحدث باسم الحكومة في تسجيل مصور نُشر على حساب الحكومة على فيسبوك.

وبموجب التعديل، تقرر تعيين أحمد معلم فقي أحمد، الذي شغل في السابق منصبي وزير الخارجية ورئيس الأمن الوطني، وزيرا جديدا للدفاع بدلا من جبريل عبد الرشيد الذي عُين نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.

وشمل التعديل أيضا تعيين السيد عبد السلام عبدي علي (طاي) وزيرا للخارجية والتعاون الدولي.

يأتي تعيين وزير جديد للدفاع في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لوقف المكاسب الأخيرة التي حققتها حركة الشباب في هجومٍ شنته الجماعة المتحالفة مع تنظيم القاعدة.

استولت حركة الشباب لفترة وجيزة على قرى تقع على بُعد 50 كيلومترا من مقديشو، مما أثار مخاوف من إمكانية استهداف المدينة.

واستعادت القوات الصومالية بعد ذلك تلك القرى، لكن حركة الشباب واصلت تقدمها في الريف في ظل شكوك حول مستقبل الدعم الأمني ​​الدولي للصومال.

وتشن الحركة تمردا منذ عام 2007، بهدف الإطاحة بالحكومة وإقامة حكمها الخاص القائم على تفسير صارم للشريعة الإسلامية.