رئيس طاجيكستان لم يظهر منذ أسبوعين

ما زال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن غائبا عن الأنظار الأربعاء بعد أسبوعين على آخر ظهور علني له في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي يتولى السلطة فيها منذ 33 عاما.

وهذا الغياب ليس معتادا في طاجيكستان، حيث تحظى نشاطات الرئيس البالغ من العمر 73 عاما بتغطية شبه يومية من الصحافة الخاضعة لرقابة صارمة.

وحاولت السلطات تبديد الشكوك إذ أعلنت الأربعاء أن الرئيس سيشارك في أنشطة عدة “في الأيام المقبلة”، علما أن جدول نشاطاته لا يُنشر مسبقا في العادة.

ويعود الفيديو الأخير الذي ظهر فيه الرئيس إلى الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير، وكان يومها في اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية.

والاثنين، أثار فيديو نُشر على الحسابات الرسمية للرئيس بعنوان “الأطفال يُخلّدون ذكرى آبائهم إن ربّيناهم جيدا” تساؤلات حول صحته.

والثلاثاء، بدأت القناة الأولى نشر أغان ذات ألحان حزينة، ونشرت صورة لإمام علي رحمن على خلفية سوداء كتب عليها “رجل سلالة الشمس”، واستمر بث هذه المقاطع الأربعاء.

وطاجيكستان دولة جبلية تقع على حدود الصين وأفغانستان، ويحكمها إمام علي رحمن منذ العام 1992، وتُطلق عليه ألقاب تعظيمية منها “مؤسس السلام والوحدة الوطنية” و”رئيس الأمة”.

وينسب مؤيدوه الفضل له في إعادة توحيد البلد بعد الحرب الأهلية (1992-1997)، وإحياء الثقافة المحلية بعد الحقبة السوفياتية.

لكن منظمات حقوقية تتحدث عن قمع للصحافة والمعارضة التي تكاد تكون منعدمة.

وفي حال عدم قدرة إمام علي رحمن على مواصلة مهامه أو الاستقالة أو الوفاة، يخلفه ابنه رستم بالوكالة، بصفته رئيس الجمعية الوطنية وفقا للدستور.

وينص الدستور أيضا على تنظيم انتخابات رئاسية خلال ثلاثة أشهر.

