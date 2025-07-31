رئيس لبنان يدعو حزب الله إلى إلقاء السلاح

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(رويترز) – دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون يوم الخميس جماعة حزب الله اللبنانية وأحزاب سياسية أخرى إلى تسليم أسلحتها إلى الجيش، في خطوة تعارضها حزب الله في ظل تزايد ضغوط واشنطن عليها لإلقاء سلاحها.

وقال عون في خطاب بثه التلفزيون من مقر وزارة الدفاع “من هنا، واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة…أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد، الى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها”.

وقال حزب الله، الذي خرج متضررا بشدة من حربه مع إسرائيل العام الماضي، إن الدعوات إلى نزع سلاح الجماعة المتحالفة مع إيران لا تصب إلا في مصلحة إسرائيل.

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم الأربعاء “كل من يطالب بتسليم السلاح يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل… لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل”.

وقالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي رسمي يلتزم بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في البلاد.

وأوضح عون أن اقتراحا لواشنطن سيعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ينص على أن على إسرائيل وقف هجماتها على لبنان والانسحاب من المواقع التي تحتلها في جنوب البلاد، جنبا إلى جنب مع تسليم حزب الله سلاحه للجيش اللبناني.

ويهدف الاقتراح إلى تأمين الحصول على مليار دولار سنويا على مدار 10 أعوام لدعم الجيش وقوات الأمن، ويتضمن خططا لعقد مؤتمر دولي في وقت لاحق من العام لدعم جهود إعادة الإعمار في لبنان.

(تغطية صحفية ليلى بسام من بيروت ونيرة عبد الله وتالا رمضان من دبي – إعداد محمد أيسم وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)