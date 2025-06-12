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رئيس هيئة الأركان الأمريكي: تقرير وكالة الطاقة الذرية عن إيران “مثير للقلق”

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واشنطن (رويترز) – قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين يوم الخميس إن تقريرا جديدا صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران يثير القلق وإن الولايات المتحدة تُراقب تطورات الوضع عن كثب.

وأضاف “تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثير للقلق بالتأكيد”.

وقال كين أمام أعضاء بالكونجرس الأمريكي إن المجتمع الدولي يفكر على ما يبدو فيما يجب عليه فعله بعد قرار الوكالة الأحدث الذي أعلن أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

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