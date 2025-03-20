رئيس وزراء إثيوبيا يستبعد الحرب مع إريتريا بسبب مسألة الوصول للبحر الأحمر

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أديس أبابا (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الخميس إن حكومته لن تسعى إلى الصراع مع إريتريا بشأن مسألة الوصول إلى البحر الأحمر، وذلك بعد تحذير مسؤولين وخبراء في المنطقة من خطر نشوب حرب محتملة بين الدولتين.

وقال أبي أحمد في منشور لمكتبه على منصة إكس “ليست لدى إثيوبيا أي نية للدخول في صراع مع إريتريا بغرض الحصول على منفذ إلى البحر”.

وأضاف أن على الرغم من أن الوصول إلى البحر الأحمر هو مسألة وجودية بالنسبة لإثيوبيا الحبيسة فإن حكومته تريد معالجة الأمر سلميا عن طريق الحوار.

وقالت إحدى الجماعات المعنية بحقوق الإنسان إن هناك مخاوف ثارت من اندلاع حرب في الأسابيع القليلة الماضية بعد صدور أمر في إريتريا بتعبئة عسكرية على مستوى البلاد. وذكرت مصادر دبلوماسية ومسؤولون لرويترز أن إثيوبيا نشرت قوات باتجاه الحدود.

وأي تجدد للاشتباكات بين اثنين من أكبر الجيوش في أفريقيا سينهي تقاربا تاريخيا نال بسببه أبي أحمد جائزة نوبل للسلام في 2019 كما يخاطر بوقوع كارثة إنسانية في منطقة تعاني بالفعل من تداعيات الحرب في السودان.

وخلال هذا التقارب دعمت إريتريا قوات الحكومة الاتحادية في إثيوبيا أثناء حرب أهلية بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة المركزية بين عامي 2020 و2022 والتي أسفرت عن مقتل مئات الألوف.

لكن الخلافات بين الجارتين عادت مرة أخرى بعد استبعاد إريتريا من محادثات لإنهاء تلك الحرب في نوفمبر تشرين الثاني 2022.