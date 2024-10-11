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رئيس وزراء إسبانيا يدعو المجتمع الدولي إلى التوقف عن بيع أسلحة لإسرائيل

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مدريد (رويترز) – دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الجمعة المجتمع الدولي إلى التوقف عن بيع أسلحة لإسرائيل، وندد بالهجمات الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وقال مصدر بالأمم المتحدة إن قوات إسرائيلية أطلقت النار يوم الجمعة على موقع مراقبة تستخدمه اليونيفيل في جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة اثنين. وهذا هو اليوم الثالث الذي تبلغ فيه اليونيفيل عن إطلاق إسرائيل النار على مواقعها في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حربا ضد جماعة حزب الله.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية يوم الجمعة إنه لم يصب أحد من جنودها المشاركين في قوة اليونيفيل.

ونشرت إسبانيا 650 جنديا لحفظ السلام في لبنان في حين يقود المهمة جنرال إسباني.

وقال سانتشيث، الذي تنتقد بلاده إسرائيل منذ أحدث تصعيد للصراع في الشرق الأوسط، بعد اجتماعه مع البابا فرنسيس في الفاتيكان “اسمحوا لي في هذه المرحلة أن أنتقد وأندد بالهجمات التي تنفذها القوات المسلحة الإسرائيلية على بعثة الأمم المتحدة في لبنان”.

وأضاف أن إسبانيا أوقفت بيع أسلحة لإسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، ودعا العالم إلى اتخاذ الإجراء ذاته لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.

وتابع قائلا “أعتقد أنه من الملح بالنظر إلى ما يحدث في الشرق الأوسط، أن يتوقف المجتمع الدولي عن تصدير أسلحة للحكومة الإسرائيلية”.

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