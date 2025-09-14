The Swiss voice in the world since 1935
رئيس وزراء إسبانيا يشيد بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين رغم عرقلة سباق الدراجات

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – أبدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الأحد إعجابه بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، رغم أن مظاهراتهم على طول مسار سباق إسبانيا للدراجات أدت إلى تهديد بعض المتسابقين بالانسحاب خلال الأيام الماضية.

ومع التخطيط لمظاهرات كبيرة، جرى نشر أكثر من ألف شرطي يوم الأحد مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يوما وينتهي في العاصمة مدريد.

وعطلت الاحتجاجات، التي استهدفت فريق إسرائيل-بريمر تيك بسبب أفعال إسرائيل في غزة، عدة مراحل من السباق، الذي من المقرر أن ينتهي اليوم في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.

وقال سانتشيث في تجمع للحزب الاشتراكي في مدينة ملقة الجنوبية “اليوم يصادف نهاية فويلتا (سباق إسبانيا). نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين وكذلك إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل فلسطين”.

وكانت إسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو أيار 2024، من أشد المنتقدين للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأعلنت حكومة سانتشيث عن إجراءات جديدة بشأن الإمدادات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري.

واخترق متظاهرون السياج الأمني يوم السبت واعتصموا لقطع الطريق خلال المرحلة قبل الأخيرة بالقرب من مدريد، لكن المتسابقون سلكوا مسارا حولهم.

وقالت إيسابيل دياز أيوسو زعيمة الحزب الشعبي المحافظ في مدريد إن تعليقات سانتشيث أضرت بالرياضة الإسبانية.

وأضافت عبر منصة إكس “عندما يهتف رئيس الدولة لمقاطعة سباق إسبانيا في عاصمته، فإنه يصبح مسؤولا بشكل مباشر عن كل حادث يقع… يا له من ضرر يلحق برياضتنا وبلدنا!”.

(إعداد باسم زهران للنشرة العربية)

