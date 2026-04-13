رئيس وزراء اسبانيا ينتقد خلال زيارته بكين اختلال الميزان التجاري بين الصين وأوروبا

afp_tickers

3دقائق

انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته بكين الاثنين، اختلال الميزان التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، داعيا ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى مزيد من الانفتاح والسماح بزيادة الواردات.

ودعا سانشيز في كلمة ألقاها في جامعة تسينغهوا، الصين إلى مزيد من الانفتاح على التجارة الأوروبية، قائلا “الاتحاد الأوروبي يقوم بدوره… ونحن بحاجة إلى أن تحذو الصين حذوه. عليها أن تنفتح حتى لا تضطر أوروبا إلى إغلاق ابوابها”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الصين “لمساعدتنا في تصحيح العجز التجاري الذي نعاني منه معها، وهو عجز غير متوازن وقد ازداد بنسبة 18% أخرى العام الماضي، وهو عجز غير مستدام بالنسبة لمجتمعاتنا على المدى المتوسط والطويل”.

وتابع “هذا الوضع لا يمكن تبريره بسبب الحركات الانعزالية التي يغذيها والاستياء والمعاناة الاجتماعية التي يولدها”.

وتُعد زيارة سانشير إلى بكين، الرابعة له إلى هذا البلد، وتأتي في إطار سعيه إلى جعل إسبانيا حلقة وصل بين الصين والاتحاد الأوروبي، في ظلّ التوتّر المصاحب للعلاقات الأوروبية الأميركية، ولاسيما في مجالَي الرسوم الجمركية والسياسة الخارجية التي تتبعها إدارة دونالد ترامب.

ويسعى سانشيز الذي سجّلت بلاده العام الماضي عجزا تجاريا مع الصين بلغ 42,3 مليار يورو، إلى تعزيز التجارة معها بعدما هدّد ترامب الشهر الماضي بقطع التجارة مع إسبانيا، على خلفية رفض مدريد استخدام قواعدها العسكرية في الحرب الأميركية على إيران، الشريك الاقتصادي المهمّ لبكين.

وتقول مصادر حكومية إسبانية إن الهدف الأساسي للزيارة هو توسيع وصول المنتجات الزراعية والصناعية إلى السوق الصينية، إضافة إلى بحث مشاريع مشتركة في قطاع التكنولوجيا.

ويُتوقّع أيضا أن يسعى سانشيز إلى جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الإسباني، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وتأمين الوصول إلى المواد الخام الحيوية التي تهيمن الصين على إنتاجها عالميا.

ويزور سانشيز الاثنين مقر شركة “شاومي”، كما يتفقد معرضا تكنولوجيا في الأكاديمية الصينية للعلوم، قبل أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ الثلاثاء.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قالت الأربعاء، إن إسبانيا “شريك مهمّ للصين داخل الاتحاد الأوروبي”، مؤكدة أن زيارة سانشيز تمثّل فرصة لـ”الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى”.

ماس-لال/سام/ملك/خلص