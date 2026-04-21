رئيس وزراء باكستان يرحب بتمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

21 أبريل نيسان (رويترز) – شكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قبول طلب إسلام اباد تمديد وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية الجارية.

وقال شريف في منشور له على موقع إكس “آمل بصدق أن يواصل الطرفان الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن يتمكنا من إبرام اتفاق سلام شامل خلال الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في إسلام آباد، بهدف إنهاء الصراع على نحو دائم”.

وكان ترامب أعلن تمديد وقف إطلاق النار لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لحين تقدم إيران مقترحها.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)