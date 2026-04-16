رئيس وزراء باكستان يلتقي أمير قطر في إطار جهود استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن

التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي تقود بلاده الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني الخميس في الدوحة، مع تكثيف إسلام آباد جهودها لعقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران.

وأوضح مكتب شريف في بيان أنه ناقش مع الشيخ تميم “تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما في منطقة الخليج”، وشددا على “أهمية خفض التصعيد والحوار والتنسيق الدولي الوثيق لضمان السلام والاستقرار لا سيما ضمان استمرار التدفق السلس لسلاسل إمداد الطاقة”.

وأشاد أمير قطر بدور باكستان “في دعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة وتعزيز الحوار الدبلوماسي”، بحسب البيان الباكستاني.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية بعد ظهر الخميس أنّ شريف غادر الدوحة. ومن المقرر أن يتوجه لاحقًا إلى تركيا، المحطة الأخيرة في جولته التي تستمر أربعة أيام، وتأتي عقب استضافة إسلام آباد في نهاية الأسبوع الماضي، محادثات رفيعة المستوى بين وفدين أميركي وإيراني.

وأخفقت المحادثات في التوصل إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير. وردّت طهران بإطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة على الدولة العبرية ودول الخليج، وإغلاق مضيق هرمز عمليا أمام حركة الملاحة.

وبعيد اجتماع الدوحة، توجه الشيخ تميم إلى مسقط للقاء سلطان عُمان هيثم بن طارق.

وأكدت وزارة الخارجية العُمانية في بيان أن الزعيمين الخليجيين أكدا “ضرورة التوصّل إلى اتفاق نهائي وحلّ الأزمة من جذورها”.

وكانت عُمان قد استضافت جولات عديدة من المحادثات الأميركية الإيرانية قبل أن تُوقف الحرب هذه العملية.

واضطلعت قطر، الى جانب سلطنة عمان، بدور محوري في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران خلال السنوات الأخيرة. إلا أن الدوحة استبعدت التوسط مع طهران في حرب الشرق الأوسط، في ظل تعرضها لهجمات إيرانية.

واضطرت قطر إلى تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب الهجمات الإيرانية التي طالت بنى تحتية حيوية لقطاع الطاقة.

وتعد قطر التي تتقاسم مع إيران حقل “بارس الجنوبي/غاز الشمال” الأكبر في العالم، من أبرز منتجي الغاز الطبيعي المسال إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا، ومن المورّدين الرئيسيين للدول الآسيوية.

والأربعاء، أجرى أمير قطر اتصالا هاتفياً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، ناقش خلاله الجانبان تداعيات الحرب على “أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية”، وفقاً للديوان الأميري.

وحذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الخميس إيران من ضربات جديدة قد تطال بناها التحتية في حال رفضت إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، في وقت واصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زيارته الى الجمهورية الإسلامية حيث التقى رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، مع استمرار وساطة إسلام آباد في المحادثات بين طهران وواشنطن.

