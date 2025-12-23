The Swiss voice in the world since 1935
رئيس وزراء غرينلاند يؤكد أنّ مصير الإقليم يُحسم على أراضيه

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أكد رئيس وزراء غرينلاند الثلاثاء أن القرارات المتعلقة بمستقبل الجزيرة تُتخذ على أراضيها، وذلك ردّا على محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة لضمّ هذا الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي.

وكتب ينس فريدريك نيلسن عبر فيسبوك “غرينلاند بلدنا. قراراتنا تُتخذ هنا”.

وأعرب نيلسن عن “حزن” بعد سماعه ترامب يُكرر رغبته في السيطرة على غرينلاند.

وكان ترامب كرّر الاثنين أنّ بلاده “بحاجة” إلى غرينلاند لضمان أمنها في مواجهة الصين وروسيا. وسبق له أن ادلى بهذا التصريح بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال نيلسن إنّ “مثل هذه الكلمات تختزل بلدنا في مسألة أمن وسلطة. هذه ليست نظرتنا لأنفسنا، ولا يمكن ولا ينبغي أن تُوصف حالتنا في غرينلاند بهذه الطريقة”.

وشكر شعب غرينلاند على ردّ فعله “الهادئ والراقي”، وأعرب عن امتنانه لدعم عدد كبير من الدول، مضيفا “هذا الدعم يؤكد أننا لسنا وحدنا هنا على أرضنا”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن غرينلاند “ملك لشعبها” وأن “الدنمارك هي ضامنتها”.

وكتب ماكرون عبر منصة إكس “أضمّ صوتي إلى أصوات الأوروبيين لأعرب عن تضامننا الكامل”.

جلل/رك/ع ش

