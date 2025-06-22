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رغم الصدام مع رؤساء أمريكا.. نتنياهو دائما ينال مراده

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من كريسبيان بالمر

القدس (رويترز) – منذ أكثر من شهر بقليل، بدا أن دونالد ترامب يتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذ قام الرئيس الأمريكي بجولة في الشرق الأوسط دون زيارة إسرائيل، الحليف الإقليمي الأقرب لواشنطن.

والأسوأ من ذلك بالنسبة لنتنياهو، أن ترامب رفع العقوبات عن سوريا – وهو ما عارضته إسرائيل – وتحدث عن احتمالات إبرام اتفاق نووي مع إيران، وهو أمر حذر منه نتنياهو دوما.

بعد مرور خمسة أسابيع، قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية محققة بذلك حلما راود نتنياهو لعقود من الزمن وهو إقناع واشنطن باستخدام كامل قوتها العسكرية للقضاء على طموحات طهران الذرية.

ويؤكد الهجوم الأمريكي على حقيقة أهم ميزت مسيرة نتنياهو.. وهي أنه مهما شاب التوتر علاقاته مع الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين، فإن الأمر عادة ما ينتهي بحصوله على مراده.

فعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، اصطدم نتنياهو -على نحو مذهل في كثير من الأحيان- مع القادة الأمريكيين. فقد وبخهم وتحداهم وأحرجهم في السر والعلن. ومع ذلك، تدفقت المساعدات العسكرية الأمريكية على إسرائيل دون انقطاع تقريبا في عهد الإدارات الديمقراطية والجمهورية المتعاقبة. ولا تزال واشنطن المورد الرئيسي للأسلحة والدرع الدبلوماسي الحصين لإسرائيل.

وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة في القدس طلب عدم الكشف عن اسمه “ربما خلص إلى أنه يفعل دائما ما يريد دون خوف من العواقب… من الصعب أن نقول خلاف ذلك”.

وقبل شهر واحد فقط، اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بتدمير علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة. وتمثل الهجمات الأمريكية على إيران أوثق تحالف عسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل حتى الآن في مواجهة خصم مشترك.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية