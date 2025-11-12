روبيو: أمريكا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل

reuters_tickers

1دقيقة

هاميلتون (أونتاريو) (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستوقع بعض الاتفاقات الجيدة عندما يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واشنطن الأسبوع المقبل ويلتقي مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف للصحفيين “سنوقع بعض الاتفاقات الجيدة معهم… أشعر بالرضا بشأن ما وصلنا إليه. لا تزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط ووضع اللمسات النهائية عليها، وسنعقد اجتماعا جيدا الأسبوع المقبل”.

ولم يذكر روبيو تفاصيل.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)