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روسيا تعلن السيطرة على قرية قرب بوكروفسك

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أعلنت روسيا الأحد سيطرتها على قرية تقع على بعد حوالى عشرة كيلومترات جنوب بوكروفسك، وهي منطقة لوجستية رئيسية للقوات الأوكرانية في شرق البلاد، تقترب منها القوات الروسية منذ أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن “وحدات من مجموعة قوات الوسط حررت قرية فيشنيفي إثر عمليات هجومية”.

السبت، أعلن الجيش الروسي السيطرة على قريتين أخريين في شرق أوكرانيا، حيث يحقق جنوده مكاسب ميدانية منذ مطلع السنة في مواجهة قوات أوكرانية أقل تسليحا وأقل عددا.

تعد مدينة بوكروفسك، أحد أبرز أهداف القوات الروسية في هذا القطاع من الجبهة، مركزا مهما للوجستيات الجيش الأوكراني حيث تربط العديد من الحصون في دونباس برا.

وتتواجد القوات الروسية الآن على بعد بضعة كيلومترات من المدينة التي تضم أيضا منجما كبيرا لفحم الكوك، وهو معدن ضروري لإنتاج الفولاذ لتلبية الاحتياجات العسكرية.

وسيطر الجيش الروسي على 478 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية في تشرين الأول/أكتوبر، وهو رقم قياسي منذ الأسابيع الأولى للنزاع في آذار/مارس 2022، بحسب تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات المعهد الأميركي لدراسة الحرب (ISW).

بور/نور/لين

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية