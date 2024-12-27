روما: نعمل لإطلاق سراح صحفية محتجزة في إيران

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روما (رويترز) – قالت إيطاليا يوم الجمعة إنها تبذل قصارى جهدها لإعادة صحفية محتجزة في إيران منذ أكثر من أسبوع في واقعة أبدى سياسيون من جميع الأطياف قلقهم بشأنها.

تعمل تشيتشيليا سالا (29 عاما) لصالح صحيفة إل فوليو وشركة كورا ميديا للبث الصوتي (بودكاست)، وأُلقي القبض عليها في طهران في 19 ديسمبر كانون الأول، قبل أن يُعلن عن احتجازها يوم الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها على اتصال بطهران لاستيضاح الوضع القانوني لتشيتشيليا سالا والتحقق من ظروف احتجازها.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن القبض على الصحفية الإيطالية “غير مقبول”.

وقالت كورا ميديا ​​إن سالا غادرت روما إلى إيران في 12 ديسمبر كانون الأول وهي تحمل تأشيرة صحافة سارية وأجرت عدة مقابلات وقدمت ثلاث حلقات من برنامج البث الصوتي (بودكاست) “ستوريز”. وكانت عودتها إلى روما مقررة في 20 ديسمبر كانون الأول.

وأوضحت كورا ميديا ​​في بيان منفصل أن سالا في حبس انفرادي بسجن إيفين في طهران وإن إيران لم تكشف عن سبب القبض عليها.

ولم يؤكد المسؤولون الإيرانيون الواقعة بعد.

ولم يتضح ما إذا كان ذلك مرتبطا بتوتر العلاقات بين روما وطهران بعد أن استدعت إيران الأسبوع الماضي دبلوماسيا إيطاليا كبيرا والسفير السويسري، الذي يرعى المصالح الأمريكية في إيران، بسبب القبض على إيرانيين اثنين. وألقي القبض على أحد الإيرانيين في إيطاليا بناء على طلب الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية أن السفير الإيطالي في إيران زار سالا في السجن يوم الجمعة. وأضافا أنها أجرت اتصالا هاتفيا بعائلتها.

وقالت مصادر إيطالية مطلعة إن سالا “متعبة للغاية” لكنها “بخير جسديا”.

وذكرت شركة كورا أن نبأ القبض عليها لم يُعلن على الفور لأن أسرتها والسلطات الإيطالية كانتا تأملان في أن يساعد التعتيم على الخبر في الإفراج عنها سريعا.