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زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يحثون على تهدئة الصراع بالشرق الأوسط

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لندن (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعوا يوم الجمعة كل الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من التصعيد بعد الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية وعسكرية في إيران.

وقال مكتب ستارمر في بيان إن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الوضع.

وأضاف البيان “ناقش الزعماء المخاوف الشديدة القائمة منذ فترة طويلة بشأن برنامج إيران النووي، ودعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من التصعيد الذي يمكن أن يزيد زعزعة استقرار المنطقة”.

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