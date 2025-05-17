زعماء دينيون يدعون ستارمر إلى تخفيف حدة خطابه بشأن الهجرة

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دعا زعماء دينيون بريطانيون رئيس الوزراء كير ستارمر الجمعة إلى تخفيف حدة خطابه إزاء المهاجرين، عقب خطاب أشار فيه إلى أن المملكة المتحدة تخاطر بأن تصبح “جزيرة للأجانب”.

وقال أساقفة أنغليكانيون وزعماء دينيون مسيحيون ومسلمون ويهود في رسالة مشتركة إلى ستارمر نُشرت الجمعة “بصفتنا زعماء دينيون، نكتب إليكم لنطلب منكم إعادة النظر في الخطاب الذي تستخدمه الحكومة بشأن الهجرة”.

واعتبروا “أن الخطاب الحالي (…) لن يؤدي إلا إلى زيادة قلق العامة وتعزيز الاستقطاب”.

وتعهد ستارمر الاثنين “استعادة السيطرة” على حدود المملكة المتحدة، وكشف في خطاب عن إجراءات “جذرية” للحد من الهجرة في وقت يكتسب فيه اليمين المتطرف أرضية في البلاد.

وقال الزعماء الدينيون في رسالتهم “من خلال التحدث عن الأضرار التي +لا يمكن حصرها+ الناجمة عن الهجرة غير المنضبطة، فإنكم تخاطرون بإيذاء الأفراد المهاجرين في مجتمعاتنا وتقوية أولئك الذين يسعون إلى تقسيمنا”.

وتابعوا أن العديد من هؤلاء المهاجرين “بنوا حياة جديدة في المملكة المتحدة، وساهموا في تاريخنا ونسيجنا الوطني (…) بلادنا كانت ستكون أكثر فقرا من دونهم”.

وتتضمن وثيقة سياسة الحكومة بشأن الهجرة المعروفة باسم “الكتاب الأبيض”، خططا لتقليص أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية القادمين من الخارج، وزيادة مدة الإقامة في المملكة المتحدة من خمس إلى عشر سنوات قبل التأهل للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية.

وسيُطلب كذلك من جميع المعالين البالغين إثبات فهم أساسي للغة، بينما سيتم تقليص مدة إقامة الطلاب في المملكة المتحدة بعد إكمال دراستهم.

وأشار الزعماء الدينيون إلى أن “الناس جاؤوا إلى المملكة المتحدة وفقا للقواعد التي وضعتها الحكومات المختلفة، وتكبدوا تكاليف (…) للعمل والمساهمة ودفع الضرائب”.

ونقلت صحيفة “ذي غارديان” عن ناطق باسم رئيس الوزراء تعليقه على الرسالة “نحن ندرك أن المهاجرين يقدمون مساهمة كبيرة للمملكة المتحدة (…) بريطانيا بلد شامل ومتسامح، لكن الشعب يتوقع أن يتعلم الأشخاص القادمون إلى هنا اللغة ويندمجوا”.

كلا/الح