زعيم كارتل سينالوا يوافق على نقله من تكساس إلى نيويورك للمحاكمة

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وافق المؤسس المشارك لكارتل سينالوا المكسيكي على نقله من تكساس، حيث كان محتجزا منذ قبض عليه في أواخر تموز/يوليو، إلى نيويورك للمثول في أولى محاكماته المتعلقة بالمخدرات في الولايات المتحدة.

وقال إسماعيل زامبادا غارسيا (76 عاما) المعروف أيضا باسم “إل مايو”، وهو أحد مؤسسي الكارتل، إنه لا يعارض طلب وزارة العدل الأميركية في هذا الشأن، وفق وثائق المحكمة.

وأخطرت الوزارة سلطات تكساس الخميس بأن مدّعين فدراليين بدأوا إجراءات نقله.

ومن بين التهم الموجهة إلى زامبادا في نيويورك، التآمر لتصنيع مخدرات مثل الكوكايين والفنتانيل، وتوزيعها دوليا.

وهو دفع ببراءته في تهم تهريب المخدرات وغسل الأموال والتآمر لارتكاب جريمة قتل في تكساس.

وزامبادا هو الشريك المؤسس لكارتل سينالوا مع خواكين “إل تشابو” غوزمان في التسعينات.

وتمكّن من تجنب القبض عليه معظم حياته رغم المكافأة التي عرضتها الولايات المتحدة مقابل معلومات تؤدي إلى توقيفه والبالغة 15 مليون دولار.

وقبض عليه في 25 تموز/يوليو عندما هبطت طائرته التي كانت يستقلها مع نجل “إل تشابو” خواكين غوزمان لوبيز في تكساس، على الجانب الأميركي من الحدود مع المكسيك.

وجاء في تقرير لقناة “فوكس نيوز” وقتها أن خواكين غوزمان لوبيز أقنع زامبادا بالصعود إلى طائرة متجهة إلى جنوب المكسيك، لكن الطائرة كانت في الواقع متجهة شمالا وهبطت في إل باسو بالولايات المتحدة.

وقال محامي زامبادا والسفير الأميركي لدى المكسيك أنه أُخذ ضد إرادته.

وقال زامبادا في بيان إنه كان ضحية “كمين” دبّره له غوزمان لوبيز وأجبر على الصعود إلى الطائرة.

ماف/الح/ناش