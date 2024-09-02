زملاء فرنسية محتجزة منذ 850 يوما في إيران يعربون عن “خيبة أملهم”

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أعرب زملاء المدرِّسة الفرنسية سيسيل كوهلر المحتجزة مع شريكها في إيران منذ 850 يوما، الاثنين عن “خيبة أملهم” لقضاء العام الدراسي الثالث بدونها، داعين مجددا إلى إطلاق سراحها.

وكتب زملاؤها في المدرسة الثانوية بمنطقة باريس حيث كانت تدرّس “يصادف اليوم الاثنين 2 أيلول/سبتمبر 2024 البداية الثالثة للعام الدراسي بدون سيسيل كوهلر”، معربين عن “قلقهم وحزنهم وخيبة أملهم إزاء ظروف الاحتجاز غير الإنسانية والمثيرة للقلق البالغ”.

أوقفت سيسيل كوهلر أستاذة الأدب الحديث أثناء رحلة إلى إيران مع شريكها جاك باري في 7 أيار/مايو 2022، ووجهت إليها رسميا تهمة “التجسس”.

وهما محتجزان في وحدة أمنية مشددة في سجن بطهران.

في أيار/مايو الماضي، ندّدت باريس “بممارسة الجمهورية الإسلامية البغيضة المتمثلة في الاعترافات القسرية والعلنية، فضلا عن ظروف الاحتجاز غير الإنسانية والمهينة التي يتعرض لها مواطنونا”.

وتطالب الخارجية الفرنسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء السجناء الذين تصفهم بأنهم “رهائن دولة”.

تحتجز إيران نحو عشرة مواطنين غربيين ويتهمها أنصارهم ومنظمات غير حكومية باستخدامهم ورقة مساومة في المفاوضات مع دولهم.

سف/ريم/ح س