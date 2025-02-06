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زوجة نجل ترامب ستقدم برنامجا على فوكس نيوز

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أعلنت قناة فوكس نيوز الأربعاء أنها تعاقدت مع لارا ترامب، زوجة إريك نجل دونالد ترامب لتقديم برنامج على شاشتها، في خطوة غير مسبوقة لأحد أفراد عائلة رئيس أميركي في ولايته.

وستقدم الرئيسة المشاركة السابقة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري البالغة 42 عاما برنامجا في ساعة الذروة هو “رأيي مع لارا ترامب” (ماي فيو ويذ لارا ترامب) سيُعرض ليالي السبت على قناة فوكس نيوز.

ونقلت الشبكة عن لارا ترامب قولها “أنا سعيدة بالعودة إلى فوكس نيوز والتحدث مباشرة مع الشعب الأميركي وتسليط الضوء على ما يجعل هذا البلد عظيما جدا”.

استضافت زوجة إريك ترامب سلسلة برامج خاصة بها على الإنترنت منذ 2020، وعملت مساهمة في فوكس من 2021 إلى 2022.

وانضمامها إلى القناة دليل على العلاقة الوثيقة جدا بين دونالد ترامب وشبكته المفضلة منذ سنوات.

واستقدم ترامب موظفين من فوكس لتشكيل حكومته واختار مقدم البرامج الصباحية بيت هيغسيث وزيرا للدفاع ومقدم البرامج في قناة فوكس بيزنس شون دافي وزيرا للنقل.

ويعمل في فوكس حاليا العديد من أعضاء إدارة ترامب الأولى، بينهم السكرتيرة الصحافية كايلي ماكناني.

وشغل أقارب رؤساء مناصب إعلامية من قبل، لكن لم يسبق لأحد من أفراد الأسرة المقربين استضافة برنامج إخباري تلفزيوني في نفس وقت ولاية الرئيس.

انضمت جينا بوش هايغر إلى شبكة إن بي سي كمراسلة مساهمة في 2009، ولكن ذلك كان بعد بضعة أشهر من مغادرة والدها الرئيس السابق جورج دبليو بوش البيت الأبيض. 

وعملت تشيلسي ابنة بيل كلينتون في شبكة إن بي سي نيوز من 2011 إلى 2014، بعد سنوات من انقضاء رئاسة والدها.

ملم/غد/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية