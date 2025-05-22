زيادة حالات الكوليرا في الخرطوم بعد هجمات بطائرات مسيرة أدت لانقطاع الكهرباء والمياه

2دقائق

دبي/القاهرة (رويترز) – قالت السلطات السودانية إنه تم تشخيص أكثر من 2300 حالة إصابة بالكوليرا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، 90 بالمئة منهم في العاصمة والمناطق المحيطة بها حيث انقطعت الكهرباء والمياه بسبب هجمات بطائرات مسيرة.

وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة في بيان أنه تم “تسجيل 2323 إصابة جديدة بالكوليرا، منها 51 حالة وفاة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، 90 بالمئة من الإصابات وحالات الوفاة في ولاية الخرطوم خاصة محليتي كرري وجبل أولياء”.

وانتشر الجوع والمرض ودُمرت معظم المنشآت الصحية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني، الذي سيطر بشكل كامل على ولاية الخرطوم هذا الأسبوع، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأدت الهجمات بطائرات مسيرة على محطات الطاقة ومستودعات الوقود والسدود إلى انقطاع الكهرباء والمياه الجارية مما هيأ الظروف لانتشار الكوليرا وحمى الضنك والملاريا وأمراض أخرى.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير يوم الخميس “الخدمات العامة التي تعاني بالفعل من ضغوط هائلة، تواجه صعوبة في التعامل مع التحديات المتفاقمة الناجمة عن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة”.

وحمّل الجيش السوداني قوات الدعم السريع مسؤولية معظم الهجمات على المرافق في الأراضي التي يسيطر عليها. ولم ترد قوات الدعم السريع على طلبات للتعقيب على هذه الاتهامات.

وتتركز المعارك البرية حاليا في غرب البلاد بمنطقتي كردفان ودارفور حيث يحاول الجيش السوداني دحر قوات الدعم السريع.

واندلع القتال بين الجانبين في أبريل نيسان 2023 بعد خلافات حول مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية.