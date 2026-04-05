زيلينسكي: أوكرانيا وسوريا تتفقان على التعاون في مجال الأمن

5 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا وسوريا تعهدتا بتعزيز التعاون الأمني خلال محادثات اليوم الأحد في وقت تسعى فيه كييف إلى ترويج خبرتها العسكرية في أنحاء المنطقة بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واجتمع زيلينسكي، الذي يواصل جولة في دول الشرق الأوسط، مع نظيره السوري أحمد الشرع في دمشق.

وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليجرام “اتفقنا على العمل معا من أجل توفير مزيد من الأمن وفرص التنمية لمجتمعينا… هناك اهتمام كبير بتبادل الخبرات العسكرية والأمنية”.

وزار زيلينسكي خلال الأسابيع القليلة الماضية عدة دول في الشرق الأوسط مبديا استعداد أوكرانيا لتقديم خبرتها في مجال التصدي لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي اكتسبتها خلال حربها المستمرة منذ نحو أربع سنوات مع روسيا.

ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط، تشن إيران وحلفاؤها هجمات على حلفاء الولايات المتحدة والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

ولا توجد معلومات عن وجود أي دفاعات جوية في سوريا قادرة على التعامل مع الطائرات المسيرة أو الصواريخ الإيرانية.

وقال زيلينسكي أيضا إن أوكرانيا، وهي من بين كبار منتجي الحبوب، ترغب في الإسهام في الأمن الغذائي في الشرق الأوسط، وأبلغ الشرع بأن بلاده مورد موثوق به. وقال إن الرئيسين “ناقشا الفرص المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في أنحاء المنطقة”.

وقالت وزارة الخارجية التركية على منصة إكس إن الوزير هاكان فيدان اجتمع في دمشق مع زيلينسكي ونظيريه السوري أسعد الشيباني والأوكراني أندريه سيبيها.

ونشرت صور للاجتماع دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن زيلينسكي أمس السبت في تركيا اتفاقه مع الرئيس رجب طيب أردوغان على “خطوات جديدة” في مجال التعاون الأمني، وناقشا فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية المشتركة للغاز وتطوير حقول الغاز.

وهذه أول زيارة للرئيس الأوكراني إلى سوريا منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في أواخر 2024.

وخلال زيارات زيلينسكي لدول خليجية في الأيام القليلة الماضية، وقعت أوكرانيا اتفاقيات تعاون عسكري طويلة الأمد مع السعودية وقطر، وأشار الرئيس الأوكراني إلى قرب إبرام اتفاقية مماثلة مع الإمارات.

وهناك قاعدتان عسكريتان روسيتان رئيسيتان في سوريا تستخدمهما القوات البحرية والجوية. وقال الشرع يوم الثلاثاء خلال وجوده في لندن إن العمل جار لتحويل هاتين القاعدتين إلى مراكز لتدريب الجيش السوري.

(شارك في التغطية تيمور أزهري – إعداد سامح الخطيب ومحمد عطية ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)