زيلينسكي في السعودية وواشنطن تعلق أملا على محادثات أوكرانيا

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من أولينا هارماش

جدة (السعودية) (رويترز) – وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية يوم الاثنين للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل محادثات بين مسؤولين من أوكرانيا والولايات المتحدة، تتوقع واشنطن أن تحقق تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب مع روسيا.

وتبدلت سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية في إطار سعيها إلى إنهاء الصراع سريعا، وتحولت واشنطن من حليف لكييف إلى الانخراط في محادثات مباشرة مع موسكو وقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا ووقف تبادل معلومات المخابرات معها.

وفي محاولة للتأقلم مع النهج الجديد في البيت الأبيض، دفعت أوكرانيا باتجاه علاقات “براجماتية” بعد مواجهة كارثية في المكتب البيضاوي بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ولي عهد السعودية التي اضطلعت بأدوار وساطة متعددة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022 شملت التوسط في تبادل أسرى واستضافة محادثات بين موسكو وواشنطن الشهر الماضي.

والمحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة المرتقبة يوم الثلاثاء هي أول اجتماع رسمي منذ اللقاء الكارثي بين زيلينسكي وترامب في البيت الأبيض. وقال مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه يعلق آمالا كبيرة على المحادثات.

وأضاف ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “أعتقد أننا نذهب إلى هناك متوقعين تحقيق تقدم جوهري”.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن زيلينسكي سيعود إلى الولايات المتحدة لتوقيع صفقة معادن هذا الأسبوع، قال ويتكوف “أنا متفائل حقا. كل المؤشرات إيجابية جدا”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكثر حذرا. وقال روبيو إن هناك تفاصيل في صفقة المعادن لا يزال يتعين العمل عليها. وأضاف أن المحادثات قد تحقق نجاحا حتى دون توقيع اتفاق، وأكد على ضرورة قياس مدى استعداد كييف لتقديم تنازلات في سبيل التوصل إلى السلام.

وتحت ضغط هائل من ترامب الذي يريد إنهاء الحرب بسرعة، يبذل زيلينسكي جهدا هائلا لإظهار التوافق رغم عدم حصوله على ضمانات أمنية أمريكية تعتبرها كييف أساسية لأي اتفاق سلام.

وقال زيلينسكي إنه لن يحضر المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين يوم الثلاثاء وإن الوفد الأوكراني سيضم رئيس مكتبه ووزيري الخارجية والدفاع ومسؤولا عسكريا كبيرا من مؤسسة الرئاسة.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “نحن ملتزمون تماما بالحوار البناء ونأمل في مناقشة القرارات والخطوات اللازمة والاتفاق عليها”.

وأضاف “هناك مقترحات واقعية مطروحة. والمهم هنا هو التحرك بسرعة وفعالية”.

وذكر مسؤولون أمريكيون أنهم يعتزمون استغلال الاجتماع مع الجانب الأوكراني بقدر ما لمعرفة هل كييف مستعدة لتقديم تنازلات ملموسة لروسيا لإنهاء الحرب.

وقال مسؤول أمريكي “نريد أن نرى ما إذا كان الأوكرانيون مهتمين ليس فقط بالسلام، بل بالسلام الواقعي”.

وقال ترامب يوم الأحد إنه يتوقع نتائج جيدة من المحادثات المقبلة، مضيفا أن الولايات المتحدة أنهت “تقريبا” تعليق تبادل معلومات المخابرات مع كييف.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن رئيس الحكومة البريطانية قال لترامب يوم الاثنين إنه يأمل أن تسفر المحادثات في السعودية عن نتيجة إيجابية وأن تُمكِّن واشنطن من إنهاء تعليق المساعدات الأمريكية ومعلومات المخابرات لأوكرانيا.

وقال روبيو إن أوكرانيا تتلقى بالفعل كل المعلومات الاستخباراتية الدفاعية الأمريكية. وأضاف “الفكرة برمتها بخصوص تعليق المساعدات بشكل عام هي مسألة يحدونا أمل في أن نتمكن من حسمها… وأعتقد أن ما سيحدث غدا سيكون محوريا في ذلك”.