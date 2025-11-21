ساب تعرض طائرات الاستطلاع (جلوبال آي) على قطر والسعودية

reuters_tickers

2دقائق

من أليسون لامبرت

مونتريال (رويترز) – قال ميكائيل يوهانسون الرئيس التنفيذي لمجموعة ساب السويدية للصناعات الدفاعية إن الشركة قدمت عروضا تتعلق بطائراتها للاستطلاع (جلوبال آي) إلى قطر والسعودية كجزء من جهود أوسع نطاقا لدعم الطلب على طائراتها العسكرية.

وذكر يوهانسون يوم الخميس في مقابلة مع رويترز “نقوم بحملة، وقد قدمنا لهم عروضا”.

وأضاف أن قطر والسعودية أظهرتا اهتماما بطائرات الإنذار المبكر والتحكم التي طلبتها الإمارات بالفعل.

وقال إن شركة ساب، التي تلقت طلبيات من فرنسا في وقت سابق من هذا العام لشراء الطائرة، قد عرضتها أيضا على كندا.

ومضى يقول عن جلوبال آي “هناك العديد من الدول التي تبحث الآن في هذه القدرة وتقيّمها… ونحن في مراحل مختلفة من حملات مختلفة بينما نتحدث. بعض الحملات وصلت لمرحلة تقديم العروض”.

وكانت وزارة الدفاع الهولندية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها إلى جانب عدد من أعضاء من حلف شمال الأطلسي قد تخلت عن خططها لشراء ست طائرات من طراز إي-7 ويدجتيل من بوينج المنافسة وأنها تجري تقييما لأنواع أخرى من الطائرات.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)