سانشيز من بكين: “الصين تستطيع أن تؤدي دورا مهما” في حلّ نزاع الشرق الأوسط

afp_tickers

3دقائق

رأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء في ختام محادثات أجراها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين أن “الصين تستطيع أن تؤدي دورا مهما” في حلّ النزاع في الشرق الأوسط.

وقال سانشيز في مؤتمر صحافي “كل جهود يمكن بذلها، وخصوصا من جانب الدول التي تتمتع بقدرة على الحوار ولم تشارك بشكل نشط في هذه الحرب غير القانونية… ليست موضع ترحيب فحسب، بل هي حقا ضرورية”.

واعتبر رئيس الوزراء الإسباني الذي يُعدّ من أبرز الأصوات الغربية المعارضة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أنه يقف “في الجانب الصحيح من التاريخ”.

واضاف “ما نريده هو أن تُحترَم الشرعية الدولية، واليوم هذه الشرعية الدولية تنتهكها في المقام الأول دولة واحدة هي حكومة إسرائيل”.

وتابع “غالبية المواطنات والمواطنين في بلدنا لا يريدون الحرب (…) ويريدون أيضا ألا يسود الإفلات من العقاب، وألا تبقى الجرائم بلا عقاب، كجرائم الإبادة الجماعية، كما نرى في غزة، والتي نأمل ألا تتكرر في لبنان”.

من جهة أخرى، أشار سانشيز إلى أنه بحث مع الرئيس الصيني في “إصلاح” النظام الدولي لجعله “أكثر شمولا بكثير، وأكثر تمثيلا، وأكثر ديموقراطية” ولكي “يعكس على نحو أفضل الواقع المتعدد الأقطاب لعالم اليوم”.

وأعرب سانشيز الذي يزور بكين للمرة الرابعة في أربع سنوات، عن رغبته في أن تكون العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين “أكثر توازنا بكثير”.

وتهدف زيارة سانشيز التي تستمر ثلاثة أيام إلى تنشيط التبادلات التجارية مع الدولة الآسيوية العملاقة التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية عالميا، في وقت تشهد العلاقات بين مدريد وواشنطن توترا.

واعتبرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس الاثنين أنّ “لا معنى” للحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة لمضيق هرمز.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الفائت بقطع التبادل التجاري مع إسبانيا عندما رفضت مدريد استخدام قواعدها العسكرية لشن ضربات أميركية ضد إيران.

وأوضحت الحكومة الإسبانية أن الهدف الأساسي للزيارة هو تعزيز حضور المنتجات الزراعية والصناعية في السوق الصينية، إضافة إلى البحث في مشاريع مشتركة في قطاع التكنولوجيا.

غير أن زيارة سانشيز تزامنت مع الإعلان الاثنين عن توجيه القضاء إلى زوجته بيغونيا غوميز تهما بالاختلاس واستغلال النفوذ والفساد في المعاملات التجارية وإساءة استخدام الأموال.

لال/ب ح/ب ق