ستة جرحى في زلزال اليابان الاثنين

أسفر الزلزال الذي ضرب اليابان الاثنين عن إصابة ستة أشخاص بجروح ولم يسفر عن سقوط قتلى ولا عن أضرار كبيرة، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وهز اليابان الاثنين زلزال شديد بقوة 7,7 درجات مركزه في المحيط الهادئ أدى إلى نشوء موجة مد بحري (تسونامي) بارتفاع ثمانين سنتيمترا.

وأدى الزلزال لاهتزاز المباني الكبيرة في العاصمة طوكيو، على بعد مئات الكيلومترات من مركزه.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إن ستة أشخاص أصيبوا، من بينهم اثنان إصابتهم خطرة.

ولم يُبلغ عن اشتعال حرائق أو وقوع أضرار في منشآت مهمة.

وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ”حزام النار” وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.

ويشهد هذا البلد المؤلف من مجموعة جزر والبالغ عدد سكانه نحو 125 مليون نسمة، نحو 1500 هزّة سنويا. وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفا، فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها.

في عام 2011 تسبب زلزال بقوة تسع درجات بحدوث موجات مد بحري خلفت حوالى 18500 قتيل أو مفقود، وأحدثت كارثة انصهار مدمر في محطة فوكوشيما النووية.

