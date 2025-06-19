سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة أميركية في قطر

afp_tickers

4دقائق

سُحبت عشرات الطائرات العسكرية الأميركية من مدرج إحدى أكبر القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، على ما أظهرت صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، ما يحمي هذه المعدات من ضربات محتملة من طهران.

ولا تزال واشنطن تدرس خيار التدخل عسكريا في الحرب بين إسرائيل وإيران.

بين 5 و19 حزيران/يونيو 2025، فرغت قاعدة العديد الأميركية في قطر بصورة شبه كاملة من الطائرات العسكرية الظاهرة، وفق ما بيّنت صور بالأقمار الاصطناعية عائدة لـ”بلانيت لابز بي بي سي” Planet Labs PBC حللتها وكالة فرانس برس.

كان هناك نحو 40 طائرة عسكرية متوقفة على مدرج القاعدة في الخامس من حزيران/يونيو، بما يشمل حاملات معدات كبيرة وناقلات جنود وطائرات استطلاع وطائرات عمليات خاصة من طراز “سي-130 هيرقليس” C-130 Hercules. لكن في صورة ملتقطة في 19 حزيران/يونيو، لم يتبقَّ سوى ثلاث طائرات نقل مرئية.

إلى ذلك، و”كإجراء احترازي وفي ضوء الأعمال العدائية الإقليمية المستمرة”، نصحت الولايات المتحدة “الموظفين بتوخي الحذر الشديد” و”تقييد الوصول موقتا” إلى قاعدة العديد، وفق مذكرة مؤرخة الخميس نُشرت على الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية في قطر.

تأتي هذه القرارات فيما يُتوقع أن يُحسم الرئيس الأميركي في غضون الأسبوعين المقبلين بحسب البيت الأبيض، موقفه بشأن تدخل أميركي محتمل إلى جانب إسرائيل ضد إيران التي قد ترد باستهداف القواعد الأميركية الكثيرة في المنطقة.

وأكد الجنرال الأميركي المتقاعد مارك شوارتز الذي خدم في الشرق الأوسط ويعمل حاليا خبيرا في مؤسسة راند للأبحاث، لوكالة فرانس برس أن قاعدة العديد، بفعل “قربها من إيران” (أقل من 300 كيلومتر من الساحل الإيراني)، ستكون بطائراتها وقواتها ومرافقها “معرضة للخطر بشكل كبير”.

وأشار إلى أنه حتى من دون توجيه ضربة مباشرة على القاعدة، “فإن مجرد تساقط شظايا قد يجعلها غير قادرة على تنفيذ أي مهمة”. وفي مثل هذه الحالة، “يجب تقليل المخاطر على القوات الأميركية”.

كما أن الطائرات التي أُخرجت من القاعدة منذ أوائل حزيران/يونيو قد تكون نُقلت إلى حظائر في الموقع أو إلى قواعد أخرى في المنطقة.

ولم يُعلّق الجيش الأميركي على هذه التحركات فورا لوكالة فرانس برس.

تُعدّ هذه التحركات جزءا من تعبئة واسعة النطاق للقوات المسلحة الأميركية في المنطقة منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 حزيران/يونيو.

وثمة حاملة طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة، فيما تُسجَّل أيضا تحركات جوية كبيرة.

حلّلت وكالة فرانس برس بيانات نظام “ايه دي اس-بي” ADS-B (المتاحة كمصدر مفتوح) من خلال تصفية بيانات الطائرات العسكرية الأميركية المستخدمة للتزويد بالوقود الجوي، من طرازي “كي سي – 46 إيه بيغاسوس” (KC-46A Pegasus) و”كي سي – 135 ستراتوتنكر” (KC-135 Stratotanker)، والتي حلقت فوق أوروبا مرة واحدة على الأقل بين 15 و18 حزيران/يونيو. ويمكن لهذه الطائرات حمل ما يصل إلى 96 طنا من الوقود.

حلّقت ما لا يقل عن 25 طائرة من الولايات المتحدة إلى أوروبا خلال هذه الفترة، وكانت لا تزال في أوروبا مساء 18 حزيران/يونيو. وبالتفصيل، غادرت 27 طائرة من الولايات المتحدة إلى أوروبا، عادت اثنتان منها إلى الولايات المتحدة.

با-فس-ابي/جك/ب ق