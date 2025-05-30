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سفير الإمارات لدى السعودية يؤكّد جاهزية مخيّمات حجاج الدولة

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تفقّد سفير الإمارات لدى السعودية الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، مخيمات حجاج الدولة في منى وعرفات، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الحجاج، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

ورافقه خلال الجولة رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عمر حبتور الدرعي، وقنصل عام الدولة في جدة ناصر بن هويدن الكتبي، ومدير عام الهيئة نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج أحمد راشد النيادي.

وأكّد السفير الإماراتي ثقته الكاملة في قدرات الفرق الميدانية على تقديم خدمات متكاملة، مشيدا بالجهود “التي تضمن أعلى مستويات الراحة والسلامة لحجاج الإمارات طوال فترة تواجدهم في المشاعر المقدسة، بدعم من القيادة الرشيدة للدولة، ومشيدا بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة”.

وأضافت وام أن لجنة حجاج الإمارات تشرف على تجهيز المخيمات في منى وعرفات، مع متابعة مستمرة لضمان جاهزية المرافق والخدمات، بما يشمل السكن، والرعاية الصحية، وفق المعايير المعتمدة لدى مكتب شؤون حجاج الدولة.

م ل/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية