سفينة تابعة لميرسك تعبر البحر الأحمر وسط صمود وقف إطلاق النار بغزة

كوبنهاجن 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت شركة الشحن الدنمركية ميرسك اليوم الجمعة إن سفينة تابعة لها أكملت رحلة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، وذلك في وقت تدرس فيه شركات الشحن العودة لاستخدام هذا الممر الملاحي الذي يشكل مسارا تجاريا رئيسيا.

وأضافت الشركة أنها لا تخطط حاليا لاستئناف الرحلات بالكامل عبر هذا المسار لكنها تدرس مواصلة “نهجها نحو استئناف الملاحة تدريجيا” عبر قناة السويس والبحر الأحمر.

وأحجمت الشركة عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وبدأت ميرسك، وغيرها من شركات الشحن العالمية مثل هاباج لويد، منذ ديسمبر كانون الأول 2023 في تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعد أن شنّ الحوثيون اليمنيون هجمات على سفن في البحر الأحمر قائلين إن ذلك تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

والمرور عبر قناة السويس هو أسرع مسار يربط بين آسيا وأوروبا وتشير بيانات شركة كلاركسونز ريسيرش إلى أن ذلك الممر الملاحي كان يعبر منه نحو 10 بالمئة من حجم التجارة المشحونة بحرا قبل شن الهجمات.

* خطط محدودة للعبور من قناة السويس

نفذت شركة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) الفرنسية للشحن البحري بالفعل عمليات عبور محدودة من قناة السويس عندما سمحت الظروف الأمنية بذلك، وتدرس شركات النقل البحري الأخرى خططا مماثلة لاستئناف العمل.

وقال نيكوس تاجوليس المحلل لدى مجموعة إنترمودال جروب “معظم شركات النقل تتبنى فيما يبدو نهج الانتظار والترقب، وتراقب التطورات، ومن المرجح أن يحدث أي استئناف كبير (للمرور) تدريجيا”.

وربما يؤثر احتمال عودة شركة ميرسك لاستخدام قناة السويس على قطاع الشحن البحري الذي ارتفعت أسعاره بسبب الأسابيع الإضافية التي يستغرقها استخدام الطريق البديل لنقل البضائع والسلع بين آسيا وأوروبا.

ومع ذلك، فقد عزز وقف إطلاق النار في غزة التوقعات بعودة حركة النقل إلى طبيعتها، إلا أن المحللين يشيرون إلى هشاشة الهدنة.

وقال سايمون هيني، محلل قطاع الشحن لدى شركة دروري شيبينج كونسالتانتس لاستشارات الشحن البحري “بحلول نهاية 2026، نقدر أن الأمور ستبدأ في العودة إلى ما كانت عليه قبل بدء هجوم الحوثيين”.

وأضاف “انخفض مستوى الخطر، لذا فهم مستعدون لاختبار الأوضاع. لكن الحوثيين لا يمكن التعويل عليهم”.

وقالت ميرسك في بيان اليوم الجمعة إن إحدى سفنها، وهي ميرسك سيباروك، عبرت خلال يومي الخميس والجمعة. وأضافت أنه لا توجد حاليا أي رحلات أخرى مخطط لها.

وأوضحت أنه “على الرغم من أن هذه خطوة مهمة إلى الأمام، فإنها لا تعني التفكير في تغيير أوسع بشبكة النقل بين الشرق والغرب والعودة إلى ممر قناة السويس”.

وقال نيلز راسموسن كبير محللي شؤون الشحن في رابطة مالكي السفن (بيمكو) إن عودة الرحلات المنتظمة عبر قناة السويس ربما تؤدي إلى تراجع الطلب على سفن الشحن 10 بالمئة.

وأضاف في مذكرة نُشرت أمس الخميس “احتمال عودة الملاحة عبر قناة السويس يُلقي بظلاله على توقعات السوق”.

(إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)