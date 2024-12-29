سكان: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر جديدة لإخلاء بيت حانون بشمال غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال سكان إن القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات عسكرية منذ أسابيع في شمال غزة أمرت السكان المتبقين في بلدة بيت حانون بإخلائها يوم الأحد، بسبب ما تقول إنه إطلاق مسلحين فلسطينيين صواريخ من المنطقة.

وأضاف السكان أن أوامر الإخلاء تسببت في موجة نزوح جديدة، لكن لم يتضح بعد عدد الأشخاص المتضررين جراء هذه الأوامر.

وتقول إسرائيل إن عملياتها العسكرية المستمرة منذ ثلاثة أشهر تقريبا في شمال غزة تستهدف منع مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من معاودة تنظيم صفوفهم. ويقول الجيش إن أوامر الإخلاء للمدنيين تستهدف إبعادهم عن الأذى.

ويقول مسؤولون فلسطينيون وآخرون من الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة وإن عمليات الإخلاء تؤدي إلى تردي الأوضاع الإنسانية للسكان.

وأُخلي جزء كبير من المنطقة المحيطة ببلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في الشمال من السكان ودُمّر، مما أثار تكهنات بأن إسرائيل تنوي إقامة منطقة عازلة مغلقة بعد انتهاء القتال في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن توغله مجددا في بيت حانون يوم السبت.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إنه فقد الاتصال بالأشخاص الذين ما زالوا محاصرين في البلدة، ولم يتمكن من إرسال فرق إلى المنطقة بسبب عمليات التوغل الإسرائيلية.

وقال مسعفون في وقت لاحق من يوم الأحد إن ضربة جوية إسرائيلية أودت بحياة سبعة أشخاص داخل منزل بالبلدة. ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب إسرائيل.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان في شمال غزة يوم الجمعة. وقال الجيش إن مسلحين يستخدمون المستشفى، وهو ما تنفيه حماس.

وقالت منظمة الصحة العالمية على منصة إكس إن العملية العسكرية على المستشفى، أحد المرافق الطبية الثلاثة في شمال قطاع غزة، أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير في المنطقة عن الخدمة.

وقالت وزارة الصحة إن بعض المرضى جرى إجلاؤهم من مستشفى كمال عدوان إلى المستشفى الإندونيسي، الذي لا يعمل، ومُنع الأطباء من الذهاب إلى المستشفى معهم. ونُقل مرضى وموظفون آخرون إلى مرافق طبية أخرى.

وذكر مسؤولون بوزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأحد إن قذيفة دبابة إسرائيلية أصابت الطابق العلوي من مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة بقرب قسم الأشعة.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون بوزارة الصحة إن غارات إسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع تسببت في مقتل 23 شخصا على الأقل يوم الأحد. وقال الدفاع المدني في بيان إن إحدى هذه الغارات قتلت سبعة أشخاص وأصابت آخرين في مستشفى الوفاء في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة استهدفت أعضاء “وحدة الدفاع الجوي” التابعة لحماس، الذين عملوا من مجمع المستشفى، مضيفا أن المكان لم يعد بمثابة مستشفى. وذكر أن المسلحين استخدموا المجمع لتخطيط وتنفيذ هجمات على القوات الإسرائيلية في المستقبل القريب.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 45300 فلسطيني، بالإضافة إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير مساحات واسعة من القطاع.

واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنه مقاتلون من حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو ما تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.