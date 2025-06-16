سكان غزة المنهكون من الحرب يتداولون صور الدمار في إسرائيل

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – تداول سكان قطاع غزة صورا لمبان مهدمة وسيارات متفحمة أصابتها صواريخ إيرانية في مدن إسرائيلية وعبر البعض عن أملهم في أن يفضي الصراع في نهاية المطاف إلى إحلال السلام على أرضهم المدمرة.

وأصابت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية في إسرائيل قبل فجر يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل، ضمن موجة هجمات شنتها طهران ردا على حملة عسكرية إسرائيلية استهدفت برامجها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

وقال محمد جمال (27 عاما) وهو من سكان مدينة غزة “الرد الإيراني فاجئني وفاجأ كتير من الناس، الفلسطينيين والإسرائيليين كمان، الكل كان يفكر إنه راح تكون رد مش كبير واستعراضي”.

وأضاف لرويترز عبر تطبيق للتراسل “إني أشوف الصواريخ بتنزل والقبة الحديدية الغبية مش قادرة تعترضهم، وأشوف المباني بتنهدم والحرايق في كل مكان بيذكرني في الدمار اللي الاحتلال عمله في غزة، مع إني مش ممكن أقدر أقارن بين الاتنين طبعا” في إشارة إلى أن الدمار في قطاع غزة أكبر بكثير.

والقبة الحديدية هي جزء من نظام دفاع صاروخي إسرائيلي متعدد الطبقات يتصدى للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون التي يطلقها مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من قطاع غزة.

وقالت تحرير، وهي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 34 عاما، إن منزلها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة دمر في الأسابيع الأولى من الحرب في 2023 ونزحت عائلتها عدة مرات منذ ذلك الحين.

وقالت “أخيرا الإسرائيليين شعروا في اللي إحنا عايشينه من شهور، الخوف وإنعدام الأمل والتشريد”.

وأضافت “بتمنى إنه هالشي يخليهم يضغطوا أكتر على حكومتهم منشان تنهي الحرب لأنه كل اللي بيصير مع إيران اليوم هو جزء من حرب غزة الأوسع”.