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سلامة المرضى

تأخّر سويسرا في دعم المضادات الحيوية يهدد الأمن الصحي العالمي

أقراص المضادات الحيوية
شكّلت المضادات الحيوية عماد الطب الحديث لعقود، لكن ضعف تطوير المضادات الحيوية في سويسرا والعالم يهدد بتحويل الإجراءات الطبية البسيطة إلى خطر مميت بسبب تنامي المقاومة البكتيرية. Dr P. Marazzi / Science Photo Library

في مواجهة تصاعد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، تحذّر الأوساط الطبية من تأخّر سويسرا، رغم ثرائها وتقدّمها، في دعم تطوير علاجات جديدة. أزمة صامتة تهدّد الطب الحديث، وقد بدأت تظهر ملامحها حتى داخل المستشفيات السويسرية.

تم نشر هذا المحتوى على
16دقائق
جيسيكا

أقوم بإعداد تقارير عن صناعة الأدوية السويسرية وعن القضايا المتعلقة بالصحة مثل الحصول على الأدوية والابتكار في مجال الطب الحيوي وتأثير الأمراض مثل السرطان. نشأت بالقرب من سان فرانسيسكو ودرست الشؤون الدولية، مع التركيز على اقتصاديات التنمية والرعاية الصحية. قبل أن أنضم إلى سويس إنفو في عام 2018، كنت أعمل صحفية وباحثة مستقلة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

أكتب مقالات أصلية مستندة إلى البيانات. أتناول عدة مواضيع، منها مكانة سويسرا في التجارة العالمية وتغيّر المناخ والتركيبة السكانية. وُلدت ونشأت في فرنسا، وتخرّجت من مدرسة ليل للصحافة في عام 2011. انتقلت إلى سويسرا في عام 2012 وعملت في RTS لمدة ثماني سنوات، قبل أن أنضم إلى سويس إنفو في عام 2020.

لطالما حذّر خبراء الصحة العالمية وخبيراتها من أنّ مقاومة مضادات الميكروبات، وتشمل المضادات الحيوية، هي أزمة تتفاقم ببطء وتهدّد الأرواح. ووفقًا لدراسة في مجلة “ذي لانسيت”، تسبّبت مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2019، في وفاة حوالي 1،3 مليون شخص في العالم. وبذلك، احتلت المرتبة الثالثة فيه، كأبرز مسبّبات الوفاة الرئيسية. ووفقًا للتقديرات، ستكون مقاومة مضادات الميكروبات، بحلول عام 2025، السبب في وفاة 10 ملايين شخص سنويًا، ما يعادل عدد الوفيات بالسرطان.

جوهر الموضوع:

* كيف يهدد التخلي عن دعم المضادات الحيوية الأمن الصحي في العالم؟

* ما سبب نقص هذه الأدوية في سويسرا الغنية؟

* كيف تسللت البكتيريات المقاومة إلى المستشفيات السويسرية؟

ورغم التحذيرات، لا يزال عدد الشركات المطوّرة لمضادات حيوية جديدة ضئيلًا. والسبب في ذلك، معادلة اقتصادية بسيطة. فكلفة التطوير مرتفعة، والعائد المالي ضئيل. وبالنسبة إلى التكاليف، يستغرق تطوير مضاد جديد 10-15 سنة، بكلفة تفوق مليار دولار أميركي (790 مليون فرنك سويسري). وأمَّا من حيث العائد، فيتوَّقع من الشركات طرح هذه العقاقير بأسعار زهيدة. كما تبيع كميات محدودة، لأن الإفراط في استخدام المضادات يؤدّي إلى ظهور المقاومة.  

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وقد دفع هذا الخلل الاقتصادي خبراء الصحة وخبيراتها إلى المطالبة باعتماد نماذج شراء جديدة. ومن بين الخيارات المطروحة، تقاضي الشركات رسوم اشتراك سنوية لإتاحة مضاد حيوي. ويضمن هذا النموذج عائدًا مناسبًا بصرف النظر عن الاستخدام، على عكس نموذج الدفع حسب عدد الجرعات المستخدمة. وقد بدأت مجموعة من الدول، منها المملكة المتحدة، والسويد، واليابان، بتنفيذ نماذج تجريبية للحوافز “بعد “اللاحقة للتطوير”. وفي المقابل، لا يزال التقدم السويسري بطيئًا. وإذا سارت الخطط وفق المسار المرسوم، فلن تبدأ الحوافز قبل عام 2029.

وترى بربارا بوليك، المديرة التنفيذية للطاولة المستديرة السويسرية حول المضادات الحيوية، أن موقف سويسرا يبعث إشارة سلبية. وتقول: “لن يكون عدم انخراط دولة ثرية، مثل سويسرا، في الجهود الدولية الرامية إلى وضع نماذج لتعويض تكاليف المضادات الحيوية الجديدة، إشارة مشجعة للدول الأخرى والجهات المستثمرة”.

وتحذِّر من العواقب، فتقول: “قد لا تجهز المضادات الحيوية الجديدة في الوقت المحدّد لتحلّ مكان المضادات الحيوية المتضرّرة من مقاومة البكتيريا، وسيغادر الباحثون والباحثات هذا المجال تمامًا”.  

نفاذ المضادات الحيوية

وترى كوادر طبية، كالطبيب سيلفيو بروغر، من جامعة زيورخ، أنّ خطر نفاذ المضادات الحيوية الفعّالة ليس فرضية بعيدة الوقوع. فرغم التدني النسبي لمقاومة مضادات الميكروبات في سويسرا، تتزايد المخاوف مع وصول حالات من الخارج تحمل سلالات بكتيرية مقاومة للدواء.

وخلال العام الفائت، عالج بروغر حالة مصابة بحروق، وتعاني من الراكدة البومانية المقاومة للكاربابينيم، وهي بكتيريا قاتلة مقاومة للدواء. وأوضح، قائلًا:”كان مستوى المقاومة الذي شاهدناه مخيفًا. فقد انتشرت البكتيريا في كلّ مكان؛ في الأنف، والرئتين، والجروح. وغالبًا ما تلقى هذه الحالات حتفها في غضون عشرة أيام، نظرًا لعدم توفر العلاج”.

وغالبًا ما تنتشر بكتيريا الراكدة البومانية المقاومة للكاربابينيم (CRAB) بسهولة في المستشفيات، لاسيما في بيئة رطبة، مثل وحدات العناية بالحروق. وفي عام 2007، أدّى انتشار باكتيريا الراكدة البومانية المقاومة للكاربابينيم إلى إغلاق مؤقت لوحدة العناية بالحروق في إحدى المستشفيات غرب سويسرا، لإجراء عملية التعقيم. 

وحاليًّا، لا يجدي في علاج الراكدة البومانية المقاومة للكاربابينيم سوى مضاد حيوي واحد، هو سولباكتام دورلوباكتام (الاسم التجاري: كزاكدورو). وبينما حصل هذا العقار على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية عام 2023، لم تصرّح سويسرا باستخدامه، وتسمح باستيراده في حالات محددة. وقد استورده مستشفى زيورخ الجامعي بسعر مرتفع، وساهم في إنقاذ الحالة المصابة بعدوى الراكدة البومانية.

ويخشى بروغر من أن تصبح هذه السيناريوهات هي القاعدة. وقال:”عدد كبير من المضادات الحيوية الفعّالة غير مرخصة هنا، ويتعيّن استيرادها”. 

سوق صغيرة ومخزون متناقص

وفي ظل التوقعات بانخفاض المبيعات، قرّرت بعض الشركات تأجيل إطلاق الدواء أو التخلي عنه، لاسيما في سوق صغيرة تضمّ 9 ملايين شخص، حتى أنّ بعض الشركات لا تقدّم طلب الحصول على الموافقة للهيئة السويسرية للرقابة على الأدوية.

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وكشفت دراسة شملت 18 مضادًا حيويًا جديدًا معتمدًا في الأسواق الكبرى، بين عامي 2010 و2020، إطلاق ستة مضادات حيوية فقط في سويسرا، ما يضعها في مستوى مماثل لدول مثل رومانيا واليونان. 

وفي الأثناء، أصبح الوصول إلى المضادات الحيوية القديمة أصعبَ، في ظلّ تعثّر سلاسل التوريد، وخروج المزيد من الشركات المصنِّعة من السوق. وبين عامي 2023 و2025، سجَّلت مستشفيات جامعة جنيف 88 حالة نفاد في مخزون المضادات الحيوية، شملت 32 مادّة فعالة، وفقًا للصيدلي في المستشفى، ياسين ديف. ولذلك، اضطرت هذه المستشفيات إلى استيراد الأدوية في 16 حالة. وفي خمس حالات أخرى، لم يكن بالإمكان توفير الدواء داخل سويسرا على الإطلاق، إمّا لعدم الترخيص أو لسحبه من السوق.

وحتّى لو توفّر خيار الاستيراد، فليس الثمن زهيدًا، إذ تبلغ تكلفة المضادات الحيوية المستوردة 2،5 ضعف السعر المعتاد، بينما يصل سعر بعضها إلى خمسة أضعاف السعر العادي، وفقًا لديف. أضف إلى ذلك تأخر بدء العلاج بسبب الاستيراد، وزيادة المساءلة القانونية للمستشفى. 

المضادات الحيوية سوق متدهور…  

ويعكس تزايد الاعتماد على المضادات الحيوية المستوردة أزمة أعمق. فالمضادات الحيوية، حسب منظّمة الصحة العالميّة، أدوية أساسية يجب أن تكون في متناول الجميع. ومع ذلك، فتطوير فئات جديدة منها مكلف للغاية، على عكس الأدوية الجنيسة.

“الفئة” هي مجموعة من المضادات الحيوية، تشترك في بنية كيميائية مشتركة، وآلية عمل موحّدة. وغالبًا ما تعمل الأدوية ضمن الفئة الواحدة على استهداف العملية البكتيرية ذاتها، وقد تظهر أنماط مقاومة متشابهة. ويقدّر الخبراء والخبيرات وجود 13 فئة من المضادات الحيوية.

ويوضح مارك جونز، رئيس قسم الشؤون الدولية في شركة باسيليا السويسرية للتكنولوجيا الحية، المطوّرة للمضاد الحيوي “زفتيرا”، أن السوق غير مواتية. ويضيف: “يتوقّع [من الشركات] بيع المضادات الحيوية بأسعار زهيدة، حتى وإن كانت مبتكرة. وعلى عكس أدوية السرطان، يتمّ الاحتفاظ بالمضادات الحيوية الجديدة الأفضل، كملاذ أخير، خلف باب خزانة موصدة”.

وذلك يصعّب على الشركات العاملة على تطوير الأدوية تغطية التكاليف، وهي في أغلب الأحيان شركات صغيرة تعاني من نقص في التمويل. وانسحبت معظم شركات الأدوية الكبرى من قطاع المضادات الحيوية، رغم استحواذها عادةً على الأدوية الواعدة والمرشحة خلال مراحل التطوير.

وقد ساهمت حوافز التطوير السابقة، المتّخذة شكل منح وإعانات مالية، في تمكين بعض الشركات من تغطية التكاليف المتعلقة بالأبحاث المبكرة، والتجارب السريرية. ويحذّر الخبراء من أنّ غياب الحوافز المالية، سيؤدي إلى عدم توفر هذه الأدوية عند الحاجة.

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…وشركات تفلس

وفي هذا الإطار، حصلت شركة أشوغون، المتأسّسة عام 2002 ومقرّها الولايات المتحدة الأميركية، على ترخيص أميركي لإنتاج المضاد الحيوي زيمدري (بلازوميسين) عام 2018. ورغم ذلك، لم تنجح في تغطية تكاليف إطلاق المنتج؛ وبعد وقت قصير، تقدّمت بطلب لإعلان إفلاسها.

وفي هذا السياق، قال هنري سكينير، رئيس صندوق مكافحة الالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية: “هذه مشكلة عالمية. ويتعيّن على الدول مرتفعة الدخل، وعلى رأسها سويسرا، تعزيز دورها بتوفير الحوافز التسويقية المناسبة، بما يكفل تأمين عائدات كافية على الاستثمار. والهدف، استمرار الشركات الصغيرة وكبيرة الحجم في تطوير المضادات الحيوية”.  ويهدف الصندوق إلى استثمار مليار دولار أميركي في شركات التكنولوجيا الحيوية، لدعم البحوث في مراحل الاختبارات السريرية.

وتجري بعض الدول تقييمًا لنماذج تحفيز لدعم إنتاج المضادات الحيوية. ففي عام 2019، بدأت المملكة المتحدة تجربة اشتراك يشبه نموذج “نتفليكس”. وبموجب النموذج الجديد، تدفع هيئة الخدمات الصحية الوطنية رسومًا سنوية ثابتة مقابل إتاحة الدواء، بغضّ النظر عن كمية الاستخدام. وفي مايو 2024، تحوّل هذا النموذج إلى سياسة شراء رسمية في المملكة المتحدة. وقد ساعد النموذج في تعزيز التدفق النقدي للشركات وتحسين وصول المرضى إلى المضادات الحيوية. كما تختبر اليابان، والسويد، وإيطاليا، وكندا نماذج حوافز مماثلة.

سويسرا لا تشعر بالضغط…

وفي المقابل، تحرز سويسرا تقدمًا بطيئًا، في مسألة الحوافز المخصّصة لتطوير مضادات حيوية جديدة. فقد مضى أكثر من عقد كامل منذ إدراجها كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية.

وأعرب المختصون والمختصات في المجال الطبي، عن كمون التحدي في إقناع الحكومة بالحاجة الملحّة داخل سويسرا، لا سيما في ظل انخفاض مستويات المقاومة فيها، ونجاح حملات التوعية بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية. كما تخفّف قدرة سويسرا على تحمّل كلفة الاستيراد، حدّة الضغط محليًا.

وفي حديث مع سويس إنفو (SWI swissinfo.ch)، قال ستيفن هاربرث، رئيس قسم مكافحة العدوى في مستشفيات جامعة جنيف: “تتمتع سويسرا بميزة الثراء. ففي معظم الدول، لا يمكن لطبيب أن يطلب من الصيدليّ استيراد دواء جديد مهما كانت كلفته”.

…لكن، دوام الحال من المحال

لكن قد لا تستمرّ هذه الوضعية طويلًا، إذا أصبحت شركات الأدوية غير قادرة على تغطية تكاليف التطوير. ويضيف هاربرث أنّ الأمر لا يتعلّق فقط بالمرضى في سويسرا، بل بالمسؤولية، كدولة رائدة في الصناعة الدوائية، لضمان توفّر المضادات الحيوية عالميًا.

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من يتحمّل تكاليف تطوير المضادات الحيوية الجديدة؟

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ورغم استفادة شركات سويسرية مثل “باسيليا”، و”بيوفيريسي”، و”روش”، من حوافز دول أخرى، فقد رفضت الحكومة السويسرية في السابق، مقترحات برلمانية بشأن الحوافز اللاحقة للتطوير.

وفي ردِّ على سؤال من سويس إنفو، أفاد المكتب الفدرالي للصحة العامة، بتخطيط الحكومة لتقديم اقتراح إلى البرلمان في خريف 2025، لمراجعة قانون الأوبئة. وستوفر النسخة المعدَّلة أساسًا قانونيًا لتقديم حوافز مالية لتعزيز تطوير المضادات الحيوية. ولن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2029.

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لعبة الانتظار

ولكنّ الوقت ينفذ. ففي مايو، أعلنت شركة الأدوية السويسرية “روش”، إحدى الشركات الكبرى القليلة المستمرّة في إجراء أبحاث حول المضادات الحيوية، عن انتقال المضاد الحيوي الجديد “زوسورابالبين”، إلى مراحل التجارب السريرية المتقدّمة. وستتوفّر أوّل فئة جديدة قادرة على قتل البكتيريا سالبة الغرام، وهي بكتيريا مقاومة بسبب غشائها المزدوج، خلال 50 سنة.

وقال مايكل أوبيريتر، رئيس قسم الوصول العالمي إلى الأدوية في شركة روش، إنّ الشركة مستعدّة لتحمّل بعض المخاطر بهدف تأمين وصول الأدوية، ولكنّ هذه الحوافز من الدول الغنية ضرورية لضمان استدامة الابتكار.

وختم قائلًا:” في غياب هذه الحوافز، ستغادر الشركات السوق أو لن تدخله حتى. وهكذا، ستتعمّق أزمة هجرة العقول التي نشهدها في قطاع تطوير الأدوية، حيث ينتقل الباحثون إلى مجالات أخرى. وقد يتطلّب تغيير هذا الاتجاه سنوات عديدة”.     

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: ناتالي سعادة

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

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من يتحمّل تكاليف تطوير المضادات الحيوية الجديدة؟

تم نشر هذا المحتوى على قلة من شركات الأدوية الكبرى لديها حصة في أبحاث المضادات الحيوية الجديدة. ولكن يمكن لحوافز المالية أن تساعد في هذا المجال على الرغم من الجدل الذي تثيره.

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الوباء يهز سوق المضادات الحيوية التي تعاني من الكساد أصلا

تم نشر هذا المحتوى على وجدت إحدى الدراسات الأولى للمصابين بفيروس كورونا المستجد في ووهان، مركز تفشي الفيروس، أن بعض المرضى، لا سيما من هم في حالة حرجة، عانوا من عدوى بكتيرية فرعية. وقد تم إعطاء هؤلاء المصابين المضادات الحيوية ولكن الدراسة لاحظت ارتفاع معدلات مقاومة الأدوية لبعض البكتيريا، مثل البكتيريا سلبية الجرام، مما يزيد من خطر الصدمة الإنتانية. وفي حين أن المضادات الحيوية لا تقوم بمعالجة الفيروسات مثل فيروس كورونا المستجد، لكنها تّعتبر خط دفاع مهم ضد الالتهابات البكتيرية الفرعية مثل الالتهاب الرئوي المرتبط بالتنفّس والتهابات المسالك البولية والإنتان، وهذه الالتهابات هي الأكثر شيوعاً بين حالات المرضى الذين يتوجّب عليهم البقاء لفترات طويلة في وحدات الرعاية المركزة، ولا سيّما أولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة. ومع ذلك، لم يتم التطرق إلى المضادات الحيوية، إلا بشكل خجول جداً. يقول مانيكا بالاسيجارام، وهو طبيب يرأس الشراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضادات الحيوية GARDP ومقرها جنيف، والتي تركز على الفئات الضعيفة، الأكثر تضرراً من كوفيد -19: "في الوقت الحالي، ليس لدينا رؤية واضحة لحركة العرض والطلب للمضادات الحيوية، ونحن لا نعرف ما هي المضادات الحيوية التي استُخدمت في علاج مرضى فيروس كورونا وفي أية حالات أدى ذلك إلى حدوث تعقيدات". ويضيف بالاسيجارام لموقع swissinfo.ch: "في حالات التفشي، ما زلنا بحاجة إلى الأدوية الأساسية مثل المضادات الحيوية". وبسبب الوضع المعقد والفوضوي الناتج عن كثرة عدد الأشخاص ممن يجب وضعهم على أجهزة التنفس، وعدم وجود الوقت الكافي لدى الجهاز الطبي لتغيير القفازات بين مريض وآخر، فإن حالات العدوى في المستشفيات ستزداد بشكلٍ مضطرد. كل ذلك لم يكن ليشكّل مصدر قلق كبير، لو لم تكن سوق المضادات الحيوية تعاني أصلاً ومنذ سنوات من الإهمال. إن النقص في هذه المضادات الحيوية، ومقاومة الكائنات البشرية لها، آخذان في الازدياد، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، التي تقدر أن الأمراض المقاومة للأدوية يمكن أن تتسبب في 10 ملايين حالة وفاة كل عام، بحلول عام 2050. وبحسب تقرير صادر عن شركات تعمل في صناعة الأدوية الحيوية، نُشر في وقت سابق من هذا العام، فإن 47% من الشركات الـ 65 التي شملها البحث، عانت من اضطرابات في سلسلة توريد منتجات المضادات الحيوية. ومع إغلاق المزيد من الدول لحدودها، وقيام الهند بوضع بعض القيود التجارية، وتعطل عجلة التصنيع في الصين، هناك مخاوف متزايدة من أن تصبح تلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه المضادات، أكثر صعوبة. ويخبر إينيا مارتينيلي، رئيس قسم الصيدلة في مستشفى FMI في إنترلاكن، swissinfo.ch أن المستشفيات في سويسرا تعيد تنظيم أوضاعها على ضوء التطورات المستجدّة، وأن الإمداد في الوقت الراهن لا يعتبر مشكلة، لكنه أعرب عن قلقه عما ستؤول إليه الأمور في غضون بضعة أشهر. ويقول مارتينيلي: "هذه [الجائحة] سيكون لها تأثير على توريد هذه المضادات، لكننا لا نعرف بعد، أي من هذه المضادات ستتأثر". من ناحيتها، أخبرت شركة "ساندوز" Sandoz ، إحدى فروع شركة " نوفارتيس" Novartis، وأكبر مصنع للمضادات الحيوية البديلة في العالم، موقع swissinfo.ch أنها لا تتوقع في الوقت الحالي، تعطل سلسلة التوريد للجزء الأكبر من محفظتها الاستثمارية، نظراً للإجراءات الصارمة للتخفيف من حدّة الأزمة ولمستويات المخزون الضعيفة. ومع ذلك، فإن الوضع ديناميكي ومتغيّر بشكل مستمر، وهناك جوانب خارجة عن سيطرة أي شركة مصنّعة. كما أعلنت الشركة في أواخر فبراير المنصرم، أنها ستحافظ على استقرار أسعار الأدوية الأساسية، على الرغم من التقلبات الراهنة في الأوضاع. أزمة بطيئة يحذر الخبراء منذ سنوات من أن سوق المضادات الحيوية في خطر؛ فرغم أن المضادات الحيوية تعد من أقدم الأدوية إلا أن الإفراط في استخدامها وإساءة استخدامها على مر السنين، دفع البكتيريا إلى بناء دفاعات ضدها، ونتجت عن ذلك حاجة ملحة لوجود مضادات حيوية جديدة. يقول مارك غتزيتغر، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوفيرسيس" Bioversys السويسرية الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، إن شركته كانت تعمل على "تقديم المضادات الحيوية بسعر منخفض بسبب طلب كميات ضخمة منها، لكن هذا الأمر تغير بشكل هائل"؛ فقد أصبح الأطباء أكثر حذراً بشأن وصف المضادات الحيوية، واقتصر وصفها على الحالات التي يكون فيها إعطاؤها للمرضى ضروريّاً. وتعمل "بيوفيرسيس" على تطوير مضاد حيوي لمكافحة الالتهابات البكتيرية سلبية الجرام ذات المقاومة العالية في المستشفيات التي لديها معدل وفيات بنسبة 50 %. وكان من المقرر الدخول في تجارب سريرية في وقت لاحق من هذا العام، لكن غتزيتغر يخشى أن يتأجل هذا الأمر بسبب انشغال هيئات الموافقة على الأدوية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في احتواء فيروس كورونا. ومع تراجع حصول المزيد من الأدوية على براءات الاختراع، ارتفع الطلب عليها في الاقتصادات الناشئة وانخفضت الأسعار؛ وقد دفع هذا الواقع العديد من الشركات، إلى الخروج من سوق الأدوية التي لم تعد بالنسبة لها تجارة مربحة. كما وجد تقييم لـ 30 شركة أن البحث في مجال المضادات الحيوية وتطويرها، أصبح يتركز أكثر فأكثر لدى عدد قليل من الشركات. وقد حذر جاي إيير، الذي يرأس مؤسسة "الوصول إلى الدواء" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من أننا "نعتمد على عدد قليل جداً من الشركات لضبط الإمداد العالمي بالمضادات الحيوية." من ناحيتها، أعلنت العديد من شركات الأدوية الكبرى بما في ذلك نوفارتيس وألرغان مؤخراً عزوفها عن القيام ببحوث عن مضادات حيوية جديدة، وفي مقابل ذلك انطلقت شركتان جديدتان للمضادات الحيوية العام الماضي. أما شركة الأدوية العملاقة الأخرى روش، التي تتخذ من بازل مقراً لها، فقد انسحبت من العمل على المضادات الحيوية في تسعينيات القرن العشرين، لكنها أعادت بناء خبراتها في هذا المجال. الوقوع في مأزق ويقول مارتينيلي: "لقد حذرنا دائماً من أن هذا الأمر قد يطرح مشكلة". حين لاحظ مارتينيلي أن تزايد الإنتاج أصبح أكثر تركيزاً في قارة آسيا، بدأ منذ أربع سنوات في تتبع النقص المتكرر في الأدوية بما فيها المضادات الحيوية، وذلك عبر موقع drugshortage.chالذي أنشأه. وقبل أربع سنوات، سجّل نقصاً متعلّقاً بحوالي 100 عبوة من الأدوية، والآن هناك نقص بأكثر من 700 عبوة. ولا تعود أسباب هذا النقص إلى جائحة الفيروس المستجد كوفيد 19. في سويسرا، هناك حوالي 70 إلى 80 % من المكونات الصيدلانية النشطة (API) التي تأتي من آسيا، حيث الإنتاج أقل كلفة. وبعض هذه المكونات يخص المضادات الحيوية. إن هذا الاعتماد على عدد أقل من مواقع الإنتاج خارج أوروبا، يعني أنه يكفي أن يعاني مصنع واحد من مشاكل ما، حتى يؤدي ذلك إلى الوقوع في مأزق كبير. فعندما أدى إغلاق المصانع الصينية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى تباطؤ إنتاج الأدوية في الهند، أمرت الحكومة الهندية بحظر تصدير ستة وعشرين منتجاً صيدلانياً، وشمل ذلك بعض المضادات الحيوية. ويقول توماس كويني، المدير العام رئيس الاتحاد الدولي لمُصَنّعي الأدوية: "تمتلك الشركات عادةً مخزونات تلبي حاجة السوق لفترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وهي قادرة على التعامل مع انقطاع المخزونات على المدى القصير. لكن المشكلة تبدأ عندما تأخذ الدول في التخزين - فتضاعف الطلب ثلاث مرات لأنها في حالة من الذعر، وتفرض المزيد من القيود التجارية، وهذا لا يجدي نفعاً بقدر ما يزيد الأمور تعقيداً". ويعتبر مصنع ساندوز في كوندل بالنمسا، المصنع الوحيد المتبقي في أوروبا لإنتاج المضادات، مما يجعله أقل تعرضاً للاضطرابات من غيره من المصانع، بحسب القيمين عليه. يقول مارتينيلي أنه كان في مناقشات مع العديد من مديري هذه الصناعة، ولا يشك مطلقاً في استعدادهم لمد يد العون، خلال هذه الأزمة. نداء صحوة على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت الحكومات والمؤسسات المختلفة بتكثيف جهودها في الاستثمار في مجال أبحاث وتطوير المضادات الحيوية؛ ولكن بالرغم من تدفق الاستثمارات، يعتقد الخبراء بأن النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار. ويعتبر غتزيتغر أنه "من المستحيل أن تحافظ على سوق مستدام عندما لا يُسمح لك بالبيع بسعر مناسب"، موضحاً وجهة نظره بالقول إن هناك نوع من الحلويات في متجر شوكولاتة حصري في زيورخ، يُباع بثمن أغلى من الأموكسيسيلين، وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج الحالات الحرجة. ويضيف أنه من الصعب جذب المستثمرين عندما لا يكون هناك عائد، وهذا هو السبب في أن معظم شركات تطوير الأدوية لديها أقل من 100 موظف. "لدينا ظروف ملحّة ولم يتبق في هذا المجال سوى عدد قليل جداً من الخبراء الذين يمكنهم تطوير أدوية مضادة للبكتيريا. إذا لم نغير الأشياء ولم نعد إلى الاستثمار، فسوف نفقد المزيد من المهارات". ويوافق بالاسيجارام من الشراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضادات الحيوية، على أن هناك حاجة لنموذج جديد. "إذا تركنا الأمر لمزاجية السوق، فإننا سنجد أنفسنا في مأزق. نحن بحاجة إلى شركات مثل "ساندوز" للمحافظة على استمرارية العمل. ويضيف: "إذا لم نستثمر في الأبحاث المتعلقة بالصحة العامة، فسوف نواجه دائماً مشكلات كهذه".

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الأدوية المُكتشفَة بالذكاء الاصطناعي: سباق محموم بين الشركات السويسرية والدولية

تم نشر هذا المحتوى على يساعد الذكاء الاصطناعي على تسريع اكتشاف الأدوية، مع ذلك، طرح دواء مكتشف بمساعدة الذكاء الاصطناعي في السوق لن يحدث بين عشية وضحاها.

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هل يقف غنى سويسرا حائلاً دون لجوئها إلى الإدخار في مجال الأدوية؟

تم نشر هذا المحتوى على كانت إميلي وايتهيد من الولايات المتحدة تُعاني من مرض سرطان الدم. وكانت الطفلة الصغيرة البالغة من العمر ستة أعوام قد خضعت للعديد من جلسات العلاج الكيميائي، ولكن بدون طائل، حتى أن الأطباء أخبروا ذويها بأن الوقت قد حان لتنظيم مكان في مستشفى لرعاية المُحتَضِرين. رغم ذلك، حدثت المعجزة، عندما قرر الأطباء اللجوء إلى تجربة معالجة الطفلة…

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية