سلطات غزة: مقتل أكثر من 30 في هجوم إسرائيلي قرب نقطة توزيع مساعدات

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من نضال المغربي وحاتم خالد

القاهرة/غزة (رويترز) – ذكرت سلطات الصحة في غزة أن أكثر من 30 فلسطينيا قُتلوا وأصيب عشرات يوم الأحد في جنوب القطاع قرب نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية.

وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بينما كان يتجمع فلسطينيون للحصول على الطعام في رفح.

ونفى الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على المدنيين. ونشر لاحقا ما وصفها بأنها لقطات من طائرة مسيرة تُظهر مسلحين يطلقون النار على أشخاص يحاولون جمع مساعدات إنسانية منهوبة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ولم يُحدد الجيش متى صورت هذه اللقطات، التي لم يظهر فيها بوضوح سوى شخص واحد يحمل بندقية. ولم يحدد الجيش هوية من يشتبه في أنهم مسلحون. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقطع حتى الآن.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها وزعت المساعدات في رفح ومحور نتساريم دون مشكلات.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل مما حدث.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني على منصة إكس إن فرقا طبية دولية في غزة أشارت إلى وجود “خسائر بشرية كبيرة، منهم عشرات الجرحى والقتلى من المدنيين الجوعى بسبب إطلاق النار”.

وتسلط سلسلة من الوقائع الضوء على الوضع الأمني المضطرب الذي يعقّد عملية توصيل المساعدات في غزة بعد أن خففت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر قرابة ثلاثة أشهر على القطاع.

وقال مسعف يدعى أبو طارق في مجمع ناصر الطبي في خان يونس “فيه شهدا، فيه إصابات، إصابات متعددة. الوضع كارثي في المكان هذا. أنصحهم ولا واحد يروح (إلى نقاط توزيع المساعدات). بيكفّي خلاص”.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه الطبية انتشلت جثث 23 فلسطينيا ونقلت 23 مصابا آخرين من موقع توزيع المساعدات في رفح.

وقالت سلطات الصحة في غزة إن جثث 31 شخصا على الأقل وصلت إلى مجمع ناصر الطبي.

ونفت مؤسسة غزة الإنسانية، ومقرها في الولايات المتحدة، مقتل أو إصابة أشخاص بالقرب من موقع توزيع المساعدات قائلة إن جميع عمليات التوزيع جرت دون مشكلات.

واتهمت المؤسسة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإصدار “تقارير كاذبة”.

ونشرت المؤسسة لقطات مصورة لا تحمل تاريخا، وقالت إنها لعمليات توزيع المساعدات في أحد المواقع دون الإبلاغ عن أي مشكلات. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة اللقطات بشكل مستقل، والتي أظهرت عشرات الأشخاص يتجمعون حول أكوام من الصناديق على ما يبدو.