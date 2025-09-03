سموتريتش: العمل جار على رسم خرائط ضم الضفة الغربية

القدس (رويترز) – قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يوم الأربعاء إن العمل جار على رسم خرائط لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل.

غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يحظى سموتريتش بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا المسعى.

ووقف سموتريتش في مؤتمر صحفي بالقدس أمام خريطة تشير إلى إمكان ضم معظم أراضي الضفة الغربية باستثناء ست مدن فلسطينية كبيرة منها رام الله ونابلس.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)