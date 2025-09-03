The Swiss voice in the world since 1935
سموتريتش: العمل جار على رسم خرائط ضم الضفة الغربية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يوم الأربعاء إن العمل جار على رسم خرائط لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل.

غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يحظى سموتريتش بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا المسعى.

ووقف سموتريتش في مؤتمر صحفي بالقدس أمام خريطة تشير إلى إمكان ضم معظم أراضي الضفة الغربية باستثناء ست مدن فلسطينية كبيرة منها رام الله ونابلس.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

