سوريا: اكتمال تسليم المواقع التي كانت تشغلها القوات الأمريكية للحكومة
16 أبريل نيسان (رويترز) – قالت سوريا اليوم الخميس إن عملية تسليم المواقع العسكرية التي كانت تستخدمها القوات الأمريكية سابقا إلى الحكومة اكتملت، مشيرة إلى أن يشكل نتيجة طبيعية لنجاح عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد “ضمن البنى الوطنية”.
وأعلنت الحكومة السورية والقوات الكردية في يناير كانون الثاني اتفاقا لوقف إطلاق النار ينص على دمج المقاتلين الأكراد، الذين كانوا حلفاء للولايات المتحدة لفترة طويلة، في الدولة على مراحل. ونشرت واشنطن قوات في سوريا لأكثر من 10 سنوات للمساعدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
